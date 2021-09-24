Нарышкин призвал страны Запада подключиться к диалогу по Афганистану

Москва, 24 сентября. Западные страны обязаны подключиться к диалогу по Афганистану, учитывая, что они ответственны за произошедшее в республике, сказал глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

В интервью RT он подчеркнул, что ответственность за нынешнюю ситуацию в Афганистане несут не только ЦРУ, но и Пентагон с Госдепартаментом США. По его словам, действия Запада привели к опустошению афганской экономики, росту террористической угрозы и оборота наркотиков.

«Придется включить страны Запада в этот диалог. Я думаю, что их участие будет иметь смысл. Они должны понять, что из-за их действий Афганистан сталкивается с существенными потерями. Это их ответственность», — заявил Нарышкин.

Он также призвал США и их партнеров оказать Афганистану финансовую помощь, чтобы страна смогла вернуться к нормальной жизни.

В конце лета последние подразделения Вооруженных сил США покинули территорию Афганистана. К тому моменту республику уже контролировал «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Боевики вошли в Кабул 15 августа, заставив правительство пойти на передачу власти.

1 Организация запрещена на территории РФ.