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Певец Юрий Лоза назвал безобразием глаголы «надевать» и «одевать»
Шоу-бизнес
Певец Юрий Лоза назвал безобразием глаголы «надевать» и «одевать»
фото из личного архива Юрия Лозы

Москва, 24 сентября. Исполнитель Юрий Лоза признался своим подписчикам, что плохо понимает разницу, когда использовать глаголы «одевать» и «надевать», и назвал их безобразием.

Звезда российской эстрады в соцсети «ВКонтакте» сделал публикацию, в которой возмутился наличием в русском языке двух почти одинаковых глаголов. Он признался, что не разобрался в правиле их использования, что его раздосадовало.

Лоза отметил, что было бы намного проще, если бы требовалось во всех случаях использовать единый вариант написания. Артист честно признался, что всегда обращается за помощью к жене, когда ему необходимо применить одно из этих слов. Лоза также выразил восхищение тем, что супруга смогла разобраться в правиле.

«Какой-то шкворень все это безобразие придумал, а мне приходится использовать слова-заменители вроде «напялил», «нацепил» или «натянул»», — едко заметил он.

Лоза с иронией констатировал, что такие правила могли придумать специально для капризных музыкантов вроде него, чтобы им «жизнь медом не казалась».

Певец часто высказывается по той или иной острой теме. Недавно он сравнил себя с молодым артистом Никитой Пресняковым, заговорив о его возрасте и участии в шоу «Ледниковый период».

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лоза звезды правила
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