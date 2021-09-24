Будапешт планирует импортировать российский газ в ближайшие 15 лет

Москва, 24 сентября. Партнерство Венгрии и России в газовой сфере прокомментировал эксперт Дмитрий Коптев.

Венгерские власти намереваются подписать с «Газпромом» соглашение, согласно которому страна будет импортировать 4,5 млрд куб. м природного газа каждый год на протяжении 15 лет. Эксперт Института развития технологий топливно-энергетического комплекса (ИРТТЭКа) Дмитрий Коптев отметил в комментарии РИА Новости, что это показывает положительное отношение Будапешта к России.

«Сам факт заключения долгосрочного контракта показывает, что Россия рассматривается в Будапеште как надежный партнер и поставщик топлива», — поделился своим мнением специалист.

Отмечается, что по новым договоренностям Венгрия будет приобретать меньшее количество голубого топлива, чем ранее. К примеру, в 2019 году Будапешт импортировал свыше 11 млрд «кубов» природного газа. В 2020 году страна закупила 8,6 млрд кубометров. По мнению Коптева, это говорит о намерении Венгрии диверсифицировать поставки и избежать перенакопления газа внутри страны.

Информацию о готовности подписать многолетний контракт с отечественной газовой корпорацией ранее озвучил в интервью ТАСС министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Нарастить поставки энергоносителя на энергетический рынок Европы собирается корпорация Equinor. Представители компании заявили о намерении повысить экспорт уже в октябре.