Мертвая вода: жители Новошахтинска вынуждены платить за «зловонную муть» из-под крана

Новошахтинск — один из многих городов в Ростовской области. По показателю индекса качества городской среды, принятому правительством РФ в 2019 году, он оказался самым худшим городом России с населением до 250 тыс. человек, живущих в условно комфортном климате. И это далеко не все «заслуги» этого города.

На протяжении десятилетий качество воды, как и многое другое, в городе не меняется. С определенной периодичностью в региональных СМИ и социальных сетях всплывают письма и жалобы жителей то на водопроводную воду, которую невозможно пить, то на черный снег, выпадающий каждой зимой. Причем цена за кубометр некачественной воды в южном городе почему-то является одной из самых дорогих в России. ФАН постарался выяснить причины.

Истоки мутной воды

Вопрос некачественной воды в Новошахтинске поднимается постоянно, причем власти и города, и области в курсе, иначе не делали бы реконструкцию сооружений и не запускали программу «Чистая вода».

Как свидетельствует информация, размещенная на официальном сайте городской администрации Новошахтинска, водоснабжение города осуществляется из двух источников: водопроводные сооружения с водозабором из реки Дон, обеспечивающие потребность в водоснабжении города на 9%, и водопроводные сооружения с водозабором из Соколовского водохранилища, обеспечивающие потребность в водоснабжении города на 91%. Только вот сама система, оказывается, давно нуждается в реконструкции.

«В связи с высоким уровнем износа сетей вода, уже прошедшая очистку на очистных сооружениях, подвергается вторичному загрязнению: до потребителя доходит, не пройдя соответствие требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества». Поэтому для улучшения водоснабжения предусмотрены строительство и реконструкция очистных сооружений, магистральных и разводящих сетей, объединение и укрупнение централизованных систем водоснабжения», — говорится в том же сообщении.

Можно предположить, что именно это и стало отправной точкой для запуска проекта «Чистая вода», который предусматривал реконструкцию и обновление систем водоснабжения. Если, конечно, не брать в расчет постоянные жалобы жителей того же Новошахтинска на ужасное качество поставляемой воды и нереально высокие цены в квитанциях.

Два года назад администрация Новошахтинска красиво расписала на своем сайте, что в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» для обеспечения качественной питьевой водой жителей города в эксплуатацию введут объект «Реконструкция системы Шахтинско-Донского водовода» (ШДВ). По мнению чиновников, это повысит надежность системы водоснабжения не только Новошахтинска и Красного Сулина, но и прилегающих поселков.

Организацией, которая отвечала бы за централизованную систему холодного водоснабжения, стало государственное унитарное предприятие Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ» — постановление администрации города Новошахтинска от 10.12.2018 №1251). Эта структура и взяла на себя гарантирующие обязательства.

Федеральное агентство новостей / Вера Синельникова

Согласно официальным данным, опубликованным на сайте правительства Ростовской области, реконструкция сетей должна завершиться к концу текущего года. По крайней мере, с таким заявлением выступал заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Михаил Полухин.

«Сегодня строительная готовность объектов составляет в среднем 20-70%. Завершить работы планируется до конца текущего года», — говорил заместитель министра.

По его словам, ввод в эксплуатацию всего комплекса объектов позволит дополнительно обеспечить качественной питьевой водой порядка 15 тыс. горожан.

Идея реконструкции сетей и ее реализация, безусловно, необходимы, это сделать нужно было давно. Но какую воду пьют жители Новошахтинска сейчас и что они пили до этого? Это, конечно, вопрос на засыпку.

«Не пей, братец, козленочком станешь!»

Не секрет, что гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения определяют санитарные правила и нормы, проще говоря, СанПиН. Они определяются действенным постановлением Госкомсанэпиднадзора России, а также Федеральным законом от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Согласно требованиям, вода должна быть безопасной и безвредной, а также не иметь постороннего цвета и запаха: именно то, что химики называют органолептическими свойствами. Однако от правил и норм, которые обозначает СанПиН, жителям Новошахтинска легче не становится. Журналист ФАН провел мониторинг социальных сетей, изучая мнение горожан, и лично встретился со многими, чтобы выяснить, какая именно вода течет в их трубах.

«Такое ощущение, что нам подают техническую воду. Обычно мы покупаем бутылки по 19 литров. Воду из-под крана пить невозможно. Она воняет. Хотя у некоторых нет денег, чтобы покупать воду в магазинах, они вынуждены пить эту муть. Даже ароматизированный чай в пакетиках не может заглушить эту вонь. Но вода — не единственная наша проблема. Не так давно в городе заработал кирпичный завод, теперь у нас круглый год пыль столбом. Зимой выпадает черный снег. Где мы только ни были, куда мы только ни обращались по поводу воды и пыли. Все без изменений», — рассказали корреспонденту ФАН новошахтинцы.

Доказательства этих слов наглядно демонстрируют и социальные городские сети. Фотографии некачественной воды просто переполняют городские паблики: начиная с 2017 года и по сей день ситуация не меняется.

Федеральное агентство новостей / Вера Синельникова

В 2020 году качество воды, подаваемой в дома новошахтинцев, вызвало интерес у сотрудников областного Роспотребнадзора. В протоколе об административном нарушении №266 от 31 августа прошлого года специалистом ведомства Максимовой С. А. установлено, что на Красносулинском производственном участке ГУП РО «УРСВ» выявлены множественные нарушения как по качеству воды, так и ее распределению.

«Производственный контроль качества питьевой воды осуществляется лабораториями, не имеющими аккредитацию в установленном порядке на право выполнения исследований качества питьевой воды (а именно лаборатория Красносулинского ПУ и Новошахтинского ПУ ГУП РО «УРСВ»), что является нарушением п 4.7. СанПиН», — сказано в протоколе.

Сам протокол состоит из трех листов мелким шрифтом, так что перечислять все нарушения, которые там прописаны, не имеет смысла. Подобных документов за годы обращений в различные инстанции как новошахтинцев, так и красносулинцев скопилось немало. Ведь им порядком надоело на протяжении многих лет пить некачественную воду.

Смотря на эту ситуацию и имея в распоряжении массу бумаг, невольно возникает ряд вопросов, ответы на которые, как гласит девиз одного из сериалов, «где-то рядом».

Истина где-то рядом

Новошахтинцы уверены, что вода, которая им подается, не отвечает требованиям качества питьевой воды и является опасной для здоровья. Особенно их беспокоит тот факт, что Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области не выдавало санитарно-эпидемиологического заключения ГУП РО «УРСВ» в том, что воду Соколовского водохранилища можно использовать в питьевых или хозяйственно-бытовых целях.

По мнению горожан, гарантирующий поставщик реализует жителям Новошахтинска и Красного Сулина фактически техническую воду под видом питьевой, получая с жителей колоссальные доходы в размере 82 руб. за кубический метр.

Федеральное агентство новостей /

Стоит отметить, что в Ростове-на-Дону цена за кубометр холодной воды составляет 45 рублей, поэтому доводы о нереально высоком тарифе взяты далеко не с потолка.

Но у руководителей ГУП РО «УРСВ» свой взгляд на цены, какой именно — вопрос без ответа. Можно предположить, что суммы формируются из-за ремонта путей водопровода, который идет до сих пор. Или потому что городскому поставщику необходимо обеспечивать водой еще и Новошахтинский завод нефтепродуктов, потребление которого составляет, наверное, не одну сотню кубометров.

Почему новошахтинцы должны платить такие суммы за некачественную воду, учитывая, что сам город далеко не передовой, неизвестно.

Реалии настоящего

После последних обращений граждан в соответствующие инстанции на сайте городской администрации Новошахтинска в конце августа этого года появилась новая информация, рассказывающая о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории города.

Федеральное агентство новостей / Вера Синельникова

В официальном сообщении сказано, по данным управления Роспотребнадзора по Ростовской области, в Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах основными загрязнителями питьевой воды на территории города являются магний и сульфаты за счет их поступления из источника водоснабжения.

«Превышение гигиенических нормативов по содержанию магния составляет 1,2-1,9 ПДК, содержания сульфатов — 1,55-2,3 ПДК. Вода по общей жесткости в 1,5-2,0 раза превышает нормируемый показатель. В донской воде, поступающей через насосную станцию №4 на п. п. Кирова и Южном, в 2020 году зарегистрировано превышение гигиенических нормативов по жесткости 1,2 ПДК. Динамика среды обитания в городе за 2018–2020 годы свидетельствует, что санитарно-эпидемиологическая ситуация стабильна», — говорится в сообщении.

Сейчас реализация федерального проекта «Чистая вода», в рамках которого ведутся работы по трем объектам, продолжается. Администрация города уверяет, что это позволит улучшить качество водоснабжения.

Но о том, когда в квитанциях новошахтинцев появится адекватная сумма за потребление, а вода из их кранов перестанет вонять, нет ни слова.