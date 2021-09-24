ООН объявила о поддержке 68 гуманитарных проектов в ливийском городе Бенгази

Хартум, 24 сентября. Группа Организации Объединенных Наций объявила о поддержке 68 масштабных гуманитарных инициатив и проектов развития в городе Бенгази на востоке Ливии с целью достижения стабильности в общинах и восстановления инфраструктуры.

Страновая команда ООН, завершившая свой четырехдневный визит в регион, подчеркнула важность работы с местным муниципалитетом по реконструкции и укреплению институтов. Возглавляла делегацию директор Департамента по работе с миссиями на местах и технического сотрудничества Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) Жоржет Ганьон, согласно сообщению Миссии Организации объединенных наций по поддержке Ливии (МООНПЛ).

Группа посетила медицинские учреждения и склады, лагерь для перемещенных лиц Аль-Халис, отремонтированную библиотеку и набережную Аш-Шаби, а также офисы исследовательской компании Tatweer и Управления гуманитарной помощи. В заявлении для прессы Ганьон поблагодарила Правительство национального единства (ПНЕ) и муниципалитет Бенгази за их сотрудничество и содействие.

Представитель ООН подчеркнула, что во время встречи с заместителем мэра и должностными лицами региона она обсудила текущие потребности местной администрации и усилия Организации Объединенных Наций по поддержке около 68 комплексных социальных инициатив и проектов развития для достижения стабильности в общинах, восстановления инфраструктуры и обеспечения доступа к основным услугам.

Во время своих переговоров с представителями министерства здравоохранения и Оперативного пункта неотложной медицинской помощи в Бенгази Ганьон рассмотрела первоочередные вопросы борьбы с пандемией COVID-19. Особое внимание она уделила оказываемой Всемирной организацией здравоохранения поддержке ливийским институтам, в том числе обеспечению кислородом, врачебными и лабораторными принадлежностями, лекарствами, вакцинами и средствами индивидуальной защиты для медработников.

Кроме того, делегат ООН подтвердила необходимость увеличения поставок детских вакцин в Ливию, обнаружив их острую нехватку в ходе своего посещения поддерживаемых ЮНИСЕФ пунктов плановой иммунизации. Координатор по гуманитарным вопросам осмотрела также педиатрическое отделение больницы Бенгази, восстановление которого проходило при содействии Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). Ганьон рассказала о процессе оказания Всемирной организацией здравоохранения технической и оперативной поддержки для улучшения медицинских услуг в больнице, которая лечит детей из Сирта, Мусаида, Аль-Куфры и других южных населенных пунктов, отметив срочную необходимость увеличения пропускной способности заведения.

«Я стала свидетелем открытого диалога, который мы вели с ливийскими сторонами, и с оптимизмом смотрю на продолжение партнерских отношений с целью расширения участия и поддержки страновой группы ООН в вопросах предоставления основных услуг и возможностей получения средств к существованию», — отметила Жоржет Ганьон по завершении своей поездки в Бенгази.

Месяцем ранее представители МООНПЛ резко осудили блокировку водоснабжения на обширных территориях Ливии после угрозы саботажа подачи воды в столицу страны. Правоохранители выразили опасение, что нападения боевиков на станции и прекращение услуг могут привести к серьезному гуманитарному кризису.