Игорь Крутой опроверг слухи о романе с Ириной Аллегровой

Москва, 24 сентября. Знаменитый композитор Игорь Крутой опроверг слухи о романе с певицей Ириной Аллегровой. Когда-то президент Белоруссии Александр Лукашенко даже «поженил» артистов.

Композитор в эфире программы «Судьба человека» откровенно рассказал о своих отношениях с артисткой. По его словам, никакого романа у них не было. У каждого из них была своя личная жизнь.

«Когда мы только поженились с Олей, ее мама, самая хорошая теща в Советском Союзе, спросила у моей мамы: «Так было что-то у Игоря с Аллегровой или нет?»» — сказал артист в разговоре с Борисом Корчевниковым.

По воспоминаниям композитора, даже Лукашенко думал, что между Аллегровой и Крутым романтические отношения. Однажды после концерта в Белоруссии глава государства уточнил у артиста об их семейной жизни.

«Он говорит: «Как тебе семья новая?» И показывает на Аллегрову. Я ему отвечаю, что никакой семьи нет. А потом я не стал писать для Аллегровой. Надо было освежиться. Поэтому на какое-то время мы расстались», — добавил певец.

Крутой шокировал семью и поклонников, сообщив о внебрачном сыне. При знакомстве артист не поверил Якову, что он его наследник, и потребовал ДНК-экспертизу. После положительного ответа композитор познакомил сына с семьей.