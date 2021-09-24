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Пентагон хочет защититься от российского гиперзвука орбитальными перехватчиками ракет

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 15:49
Армия
Пентагон хочет защититься от российского гиперзвука орбитальными перехватчиками ракет
Федеральное агентство новостей

Москва, 24 сентября. Американские военные приступили к разработке боевых систем, которые должны обеспечить США защиту от российского гиперзвукового оружия.

В публикации РИА Новости говорится, что западные специалисты работают над спутниками, которые смогут отслеживать траекторию полета гиперзвуковых ракет. Пентагон намерен развернуть их на низкой орбите. Предполагается, что космические аппараты будут способны замечать угрозу уже на стадии запуска.

По имеющейся информации, спутники оснастят инфракрасными датчиками широкого поля зрения. Известно, что американцы планируют запустить восемь тестовых аппаратов уже в 2023 году. Отмечается, что для этих целей Пентагон выделит 350 миллионов долларов.

При этом эксперты говорят, что эффективность американской разработки вызывает много вопросов. Дело в том, что перехват гиперзвуковой ракеты в действительности практически невозможен из-за ее непредсказуемой траектории и высокой скорости.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что РФ уверенно обходит западные страны в области создания гиперзвукового оружия на новых физических принципах. Аналитики уверяют, что гиперзвук не единственная сфера, в которой США отстают, передает «Царьград».

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