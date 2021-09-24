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Лиза Арзамасова показала плоский живот спустя месяц после родов

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 15:07
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова показала плоский живот спустя месяц после родов
Кадр из сериала «Осиное гнездо»  /  Prt Scr

Москва, 24 сентября. Актриса Лиза Арзамасова похвасталась перед поклонниками подтянутой фигурой после рождения первенца. Звезда показала, что ей уже удалось вернуть былую форму.

Звезда ситкома «Папины дочки» наслаждается материнством после рождения первенца в браке со спортивным хореографом Ильей Авербухом. Недавно актриса впервые вышла в свет в компании мужа и пасынка, а затем и вовсе похвасталась перед фанатами подтянутыми формами спустя месяц после родов. Арзамасова показала фанатам в Instagram, как позирует перед камерой с плоским животом.

Кроме того, недавно артистка поделилась снимками с новой фотосессии. Звезда предстала в необычном для себя образе — в коротком топе и парике, передает «Вечерняя Москва».

Стоит отметить, что рождение ребенка не помешало активному образу жизни Арзамасовой. Так, она уже запланировала возвращение в театр, но столкнулась с критикой со стороны подписчиков — некоторым фолловерам показалось, что артистка жертвует семьей ради карьеры.

Несмотря на это, Арзамасова не желает отставать от мужа, который активно занят в разработке ледовых шоу. Поэтому актриса готовится как можно скорее вернуться на сцену и уже запланировала участие сразу в двух театральных постановках в Театре наций и МХАТ имени Горького.

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Все новости / Шоу-бизнес / Лиза Арзамасова показала плоский живот спустя месяц после родов
звезды красота арзамасова
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