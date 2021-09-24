Экономисты назвали стоимость доллара к концу октября

Прогнозировать курс рубля на долгий период сейчас довольно сложно, потому что могут в любой момент появиться факторы, которые негативно повлияют на динамику валюты, считают опрошенные ФАН экономисты и аналитики.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в пятницу остался без изменений и составил 72,84 рубля. Курс евро снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5,75 копейки и составил 85,45 рубля.

Дорогая нефть

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова отметила, что дорогая нефть сейчас хорошо поддерживает рубль. И в октябре этот фактор может оставаться определяющим.

«Чем выше сырье [по цене], тем больше уровень оптимизма на мировых рынках капитала. Для активов, связанных с риском, к которым рубль также относится, это хорошая новость. В противовес нефти может сработать американский доллар. Инвесторы получили от ФРС четкие сигналы, предваряющие ужесточение монетарной политики», — пояснила Анна Бодрова.

Федеральное агентство новостей /

Она заметила, что фундаментально это хорошая опора для укрепления американской валюты, но сейчас рынок глобально сосредоточен на «быстрых» деньгах. Для доллара США октябрь может состояться в диапазоне 72–75 руб., а для евро — 84,5–86 руб.

Шаткая стабильность

Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров выразил мнение, что прогнозировать курс рубля на долгий период сейчас довольно сложно, потому что могут в любой момент появиться факторы, которые негативно повлияют на динамику валюты. Например, в США озвучена новая инициатива конгресса по санкциям в отношении «Северного потока — 2», на чем рубль сегодня теряет 30 копеек к доллару. Есть также намерения Белого дома относительно введения ограничений по российскому госдолгу на вторичном рынке. Это означает определенный отток средств из российских ОФЗ, что может ослабить рубль.

«Кроме того, фондовые рынки в настоящее время находятся в ситуации шаткой стабильности после решения ФРС о сворачивании программы выкупа активов. Любые изменения на биржах в негативную сторону также будут влиять на курс рубля. Относительно стабильными остаются только котировки нефти, которые будут оказывать поддержку курсу, но этого недостаточно», — считает Федор Сидоров.

Федеральное агентство новостей /

Если в октябре сохранится стабильная ситуация на мировых рынках, не будет подъема заболеваемости коронавирусом, не произойдет дефолта китайского застройщика, то рубль может остаться на прежних уровнях: 72,5–74,0 в паре с долларом и 85,5–87,0 в паре с евро. В случае ухудшения ситуации (геополитической, экономической) курс доллара может вырасти до 77–78 рублей, курс евро — до 87–88 рублей.

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин ранее заявил, что в процессе продажи валюты практически невозможно определить, когда выгодно проводить обменные операции. Но при этом рубль получает наибольшую поддержку благодаря налоговому периоду в двадцатых числах каждого месяца. Именно в это время компании конвертируют доллары в российскую валюту для проведения налоговых платежей.