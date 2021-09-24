Клинцевич заявил о «сырости» израильского «Железного купола»

Израиль — государство со сложной судьбой, которое находится в недружественном для себя окружении. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Конгресс США утвердил законопроект, который позволит выделить Израилю миллиард долларов на приобретение систем противоракетной обороны «Железный купол». Ранее Иерусалим просил Вашингтон о материальной помощи сверх средств, предусмотренных десятилетней программой американской военной помощи, поскольку истощил запас противоракетных батарей, противостоя палестинским боевикам из сектора Газа в мае 2021 года.

«Израиль — довольно влиятельное государство как в ближневосточном регионе, так и в мире в целом, — заявил Клинцевич. — И совершенно понятно, что США не хотят терять в его лице друга и партнера. У Израиля сложная геополитическая ситуация: он находится в окружении арабских государств, с которыми у него очень много исторически сложившихся противоречий. В этих условиях одной из основных функций правительства этой страны является обеспечение безопасности ее граждан».

По словам руководителя Российского Союза ветеранов Афганистана, «те, кто поставляет оружие Израилю», отлично понимают, что тому «придется его использовать».

«И для них это отличный способ проверить свои разработки на практике, — заметил эксперт. — Должен в этой связи отметить, что «Железный купол» — довольно сырая противоракетная система. Да, она может успешно защитить от самодельных ракет, которые использовал ХАМАС в мае этого года, но что, если по Иерусалиму начнут бить высокоточными управляемыми боеприпасами — вроде тех, что использует сам Израиль? В этом случае я не могу ручаться за эффективность «Железного купола».

Собеседник ФАН считает, что выделенные Соединенными Штатами деньги могут пойти в том числе на усовершенствование данной системы.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Думаю, здесь решается двойная задача: защищается гражданское население и апробируется система защиты», — убежден Клинцевич.

Руководитель Российского Союза ветеранов Афганистана подчеркнул, что граждане Израиля находятся в постоянной опасности.

«Это не шутки! — заявил собеседник ФАН. — Даже на бытовом уровне евреи вынуждены корректировать свое поведение из-за внешней угрозы. Вот идет человек по улице города на работу или по делам — и тут вой сирен, и он вынужден искать ближайшее бомбоубежище, понимая, что, задержись он на 10-20 секунд — и может что-нибудь «прилететь». Но пока что Вооруженные силы Израиля справляются со своей работой: они не только отражают удары неприятеля, но и наносят ответные. Мы уже видели не раз по Сирии, как их авиация бьет крылатыми ракетами по врагу, даже не заходя на территорию сопредельного государства, и делает это достаточно точно».

Ранее Франц Клинцевич объяснил страх НАТО перед РФ. Россия, по его мнению, сейчас крепка как никогда, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, «которое уже давно поставило бы на колени любую другую страну».