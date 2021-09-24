Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 сентября 14:56
14:49
Происшествия
Мужчину с ружьем заметили возле одной из школ в Уфе
14:48
Политика
Путин на совещании с Совбезом поднял вопрос безопасности Союзного государства
14:48
Происшествия
Петербурженка стала одной из жертв рокового восхождения альпинистов на Эльбрус
14:46
Армия
Ростех запустил серийное производство новых комплексов защиты от высокоточного оружия
14:43
Весь мир
От Байдена требуют объяснить, куда отвозят мигрантов из стихийного лагеря в Техасе
14:39
Армия
Церемония закрытия учений ШОС «Мирная миссия — 2021» прошла в Оренбургской области
14:38
Общество
Том Хаос из «Отпетых мошенников» рассказал, как родился хит «Люби меня, люби»
14:31
Общество
Дави его, глядь: Роман Носиков об очередной победе над нами
14:30
Происшествия
В Петербурге капитана судна обвинили в изнасиловании собственной дочери
14:30
Политика
Ангелу Меркель укусил попугай во время кормления птиц в парке Марлоу
Все новости

Путин на совещании с Совбезом поднял вопрос безопасности Союзного государства

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 14:53
Политика
Путин на совещании с Совбезом поднял вопрос безопасности Союзного государства
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Москва, 24 сентября. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с представителями Совбеза предложил обсудить вопросы безопасности Союзного государства.

Обращаясь к участникам мероприятия, президент напомнил о завершении российско-белорусских переговоров по сотрудничеству в рамках Союзного государства. По словам Путина, необходимо уделить внимание теме безопасности двух государств.

«Есть там и вопросы, касающиеся обеспечения безопасности наших стран в столь бурно меняющемся мире. Поэтому предлагаю сегодня обсудить именно эту тему», — сказал российский лидер.

О проведении Путиным оперативного совещания с Советом безопасности РФ ранее сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Недавно пресс-секретарь главы государства опроверг сообщения об участии Путина в 76-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке с 21 по 27 сентября.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Путин на совещании с Совбезом поднял вопрос безопасности Союзного государства
путин совбез союзное государство
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru