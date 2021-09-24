Путин на совещании с Совбезом поднял вопрос безопасности Союзного государства

Москва, 24 сентября. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с представителями Совбеза предложил обсудить вопросы безопасности Союзного государства.
Обращаясь к участникам мероприятия, президент напомнил о завершении российско-белорусских переговоров по сотрудничеству в рамках Союзного государства. По словам Путина, необходимо уделить внимание теме безопасности двух государств.
«Есть там и вопросы, касающиеся обеспечения безопасности наших стран в столь бурно меняющемся мире. Поэтому предлагаю сегодня обсудить именно эту тему», — сказал российский лидер.
О проведении Путиным оперативного совещания с Советом безопасности РФ ранее сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Недавно пресс-секретарь главы государства опроверг сообщения об участии Путина в 76-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке с 21 по 27 сентября.