Ростех запустил серийное производство новых комплексов защиты от высокоточного оружия

Москва, 24 сентября. Специалисты Ростеха приступили к серийному производству комплексов защиты от высокоточного оружия, предназначенных для военной техники.

В сообщении пресс-службы российской госкорпорации говорится, что Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) наладил серийное производство комплексов, в состав которых входят датчики предупреждения об атаке, аппаратура управления и индикации, пусковые устройства, а также аэрозольные боеприпасы.

По словам специалистов, отечественная разработка способна защитить тяжелую огнеметную систему ТОС-2, разведывательные машины ПРП-5, а также комплексы автоматизированного управления артиллерией «Завет-Д» от оружия с лазерным, оптическим, тепловым и радиолокационным наведением.

«Комплекс способен защитить технику во время боя и на марше от ракет противотанковых комплексов, а также от атак с воздуха», — сообщил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

Ранее в Ростехе заявили об успешных испытаниях на прочность легкого танка «Спрут-СДМ1». В госкорпорации также сообщили, что данную боевую машину попробуют поставить на плавающую колесную базу, передает «Царьград».