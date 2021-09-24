Жесткая риторика и слабый рынок труда: финансисты о том, почему скачут цены на золото

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» рассказали, чего ждать на мировом рынке золота, нефти и валют по итогам сегодняшних торгов. Подробности читайте в материале ФАН.

Нефть

ФБА «Экономика сегодня» /

На рынке нефти к концу этой недели сложилась довольно оптимистичная картина: вчера цены на топливо сумели подняться до отметки в 75,5 доллара за баррель, а в ходе сегодняшних торгов показатель и вовсе сместился к отметке 77,6 доллара, достигнув таким образом годовых максимумов.

«Позитив [для сырья] продолжает расти из-за дефицита нефти в США вследствие урагана Ида. Там продолжаются перебои с добычей, которая не восстановлена до конца в Мексиканском заливе, и США приходится дополнительно покупать нефть из Ирака, Канады и Латинской Америки, чтобы обеспечить необходимый объем на перерабатывающих заводах, — рассказывают аналитики. — В то же время власти Китая из-за сорванных поставок нефти сейчас ее докупают в России и на Ближнем Востоке. Загрузка НПЗ в Америке выросла до 93% — это максимальное значение с мая 2019 года, что говорит о достаточно высоком спросе на сырье».

Один ураган закончился — пришла пора другого. Новый тропический шторм Сэм, сформировавшийся в Атлантике, рискует усилиться до третьей категории и дойти к выходным до берегов США. Это, безусловно, напрягает участников сырьевого рынка, ведь в таком случае сила природы нанесет очередной урон нефтяной инфраструктуре страны.

«Но пока основным сдерживающим фактором, который может оказать довольно серьезное давление на рынок нефти в ближайшее время, остается ситуация с коронавирусом. В целом она отошла на второй план, но в мире снова возникают локальные вспышки, как и в России растет количество новых случаев. Самое большое опасение в том, что новые вспышки появятся в Китае, поскольку государство будет жестко реагировать, чтобы не допустить распространения инфекции», — заключают экономисты.

На фоне этого черное золото держится на достаточно высоких отметках: актуальным для него остается ценовой диапазон от 75 до 80 долларов за баррель марки Brent.

Золото

ФБА «Экономика сегодня» /

По итогам вчерашних торгов цены на золото снизились, совершив скачок с отметки 1775 долларов до отметки 1740 долларов за тройскую унцию. В ходе уже сегодняшней сессии активу удалось восстановить позиции и подняться выше отметки 1750 долларов.

«Давление на золото по-прежнему продолжают оказывать итоги заседания ФРС, опубликованные в среду. Более жесткая риторика главы Джерома Пауэлла сейчас оказывает негативное влияние на золото, поскольку теперь участники рынка ждут, что к середине следующего года все стимулирующие программы будут закончены. Также высока вероятность и первого повышения процентной ставки к концу года», — рассказывают аналитики.

На фоне этого доходности десятилетних государственных американских облигаций продемонстрировали серьезный рост до отметки в 1,44%, что стало весьма негативным импульсом для ценообразования на золото. Однако от более серьезного падения актив удержали вчерашние данные по рынку труда в США, согласно которым количество первичных заявок на получение пособия по безработице сейчас составляет чуть больше 350 тысяч при прогнозе в 320 тысяч заявок.

«Также хуже ожиданий вышло общее количество лиц, которые получают пособие — 2,84 млн при прогнозе в 2,6 млн. Рынок труда у нас остается по-прежнему слабым, и теперь участники рынка [золота] будут ждать сентябрьских данных, поскольку глава ФРС заявил, что достаточно увидеть неплохие показатели, чтобы принять решение о сворачивании стимулирующих мер на следующем заседании в ноябре, — подытоживают финансисты. — Ближайшим важным событием для золота и курса доллара станут окончательные данные по ВВП США за II квартал, которые будут опубликованы на следующей неделе. В зависимости от этого мы увидим, как дальше будет развиваться ситуация».

Курс рубля

ФБА «Экономика сегодня» /

В ходе вчерашней торговой сессии рублю удалось немного укрепиться с отметки 73 до отметки 72,50 рубля за доллар. Однако по итогам сегодняшних торгов наша валюта вернулась к прежним показателям и сейчас торгуется в районе 73 рублей за доллар.

«Сейчас основная история — это, конечно, новый пакет санкций, который может быть одобрен и введен со стороны США. У нас после этих новостей среагировали облигации федерального займа, поскольку это коснется непосредственно их. Так, показатели по индексу JPI, который показывает среднюю стоимость наиболее ликвидных облигаций федерального займа России, упали до уровня 142,3, тем самым достигнув годовых минимумов. На этом фоне и рубль сейчас потихоньку снижается», — делятся финансисты.

Тем не менее пока ситуация на валютном рынке остается стабильной: от более серьезного падения рубль сдерживают высокие цены на нефть и приближающийся налоговый период. По заверениям аналитиков, актуальным для российской валюты в ближайшее время будет оставаться ценовой диапазон 73,5–74,5 рубля за доллар, а дальнейшая его динамика будет зависеть от развития санкционной политики США.