Премьер Ирака призвал народ отказаться от бойкота выборов ради борьбы с коррупцией

Багдад, 24 сентября. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми призвал население республики принять участие в приближающихся парламентских выборах ради «обуздания коррупции».

Досрочная общенациональная избирательная кампания является одним из требований населения, вышедшего на массовые протесты в 2019-2020 годах из-за повальной коррупции чиновников и бесхозяйственного управления страной. Плановые парламентские выборы ожидались в мае 2022 года, однако были перенесены на 10 октября 2021 года в соответствии с обещаниями, данными новоназначенным в то время Аль-Казыми.

«Все требования об избирательном процессе были полностью выполнены. Ирак выйдет из предстоящих выборов с результатом, основанным на честности и прозрачности. Любой ценой мы не допустим кумовства, мошенничества и коррупции», — отчитался он.

Iraqi Prime Minister Mustafa Al Kadhimi urges public to vote and end corruptionhttps://t.co/dVv7HHdwEN — The National (@TheNationalNews) September 24, 2021

Чиновник призвал население не доверять нереалистичным обещаниям кандидатов о раздаче земель и новых назначениях.

«Соблазнять граждан ложными обещаниями совершенно неприемлемо, общественность не должна этому поддаваться, а мы возьмем это на контроль», — сказал Аль-Казыми.

Премьер считает, что для подобных целей необходимо налаживание связи между избирательными комиссиями и службами безопасности. Таким образом, информация о злоупотреблениях и нарушениях в ходе кампании будет направляться прямиком в компетентные органы.

Громкие слова

Примечательно, что при Аль-Казыми не произошло сколь-нибудь значимых сдвигов в борьбе с коррупцией и кумовством среди госслужащих. Дело в том, что каждый новый чиновник после вступления в должность немедленно вливается в коррупционные схемы, что объясняется укоренившимися в иракском обществе мировоззрением и чертами менталитета. Очевидно, что политики и должностные лица, вышедшие из народа, относятся к своим обязанностям соответствующим образом.

Irony not dead in Iraq Hosted anti-corruption conference in conjunction with Arab League over stolen money sent abroad Iraqi officials might be checking during breaks that their funds they took still safe in foreign banks https://t.co/JngIhIwwXU — Joel Wing (@JoelWing2) September 16, 2021

Призыв премьер-министра связан с апатией, испытываемой населением Ирака. По предварительным данным, на выборах отдадут свои голоса лишь около 30% избирателей, так как большая часть иракцев считает голосование непрозрачным с изначально определенным результатом. В итоге люди куда охотнее реагируют на популярные призывы к бойкоту, чем к визиту на избирательный участок.

Президент Ирака Бархам Салех посвятил коррупции речь, произнесенную на Генеральной Ассамблее ООН. На трибуне чиновник рассказал, что Ирак, охваченный войнами и геноцидами последние 40 лет, нуждается в восстановлении, которое затормаживается коррупционным фактором.

«Наша страна сталкивается с коррупцией на фоне тяжелого бремени, оставленного войнами и конфликтами, которые растратили огромную часть ресурсов страны, лишив иракцев богатств их земли. Для Ирака борьба с коррупцией — это настоящая национальная битва. Ситуация не нормализуется, если нам не удастся победить ее», — заявил Салех.

Iraq's Barham Salih tells UNGA of ‘national battle’ against corruption https://t.co/cCmXM6U2HZ — Dr.Zana Gulmohamad (@ZanaGul1) September 24, 2021

Президент добавил, что коррупция дополняет терроризм, и призвал государства-члены ООН помочь Ираку в устранении корней данного явления, а также вернуть в страну выведенные чиновниками награбленные деньги.

«Это требует региональной и международной поддержки, а также прекращения конкуренции и конфликтов других стран на нашей земле», — дополнил он.

Говоря о парламентских выборах, Салех отметил важность восстановления доверия электората к ним, чему якобы должен способствовать принятый в декабре 2020 года новый закон о выборах. Помимо описания регламентов и процедур документ допускает выдвижение независимых кандидатов. Данный пункт должен открыть дорогу активистам из числа протестного населения, однако при учете текущего «энтузиазма» общества касательно выборов их шансы на успех довольно невелики.