Премьер Ирака призвал народ отказаться от бойкота выборов ради борьбы с коррупцией

Багдад, 24 сентября. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми призвал население республики принять участие в приближающихся парламентских выборах ради «обуздания коррупции».
Досрочная общенациональная избирательная кампания является одним из требований населения, вышедшего на массовые протесты в 2019-2020 годах из-за повальной коррупции чиновников и бесхозяйственного управления страной. Плановые парламентские выборы ожидались в мае 2022 года, однако были перенесены на 10 октября 2021 года в соответствии с обещаниями, данными новоназначенным в то время Аль-Казыми.
«Все требования об избирательном процессе были полностью выполнены. Ирак выйдет из предстоящих выборов с результатом, основанным на честности и прозрачности. Любой ценой мы не допустим кумовства, мошенничества и коррупции», — отчитался он.
Iraqi Prime Minister Mustafa Al Kadhimi urges public to vote and end corruptionhttps://t.co/dVv7HHdwEN— The National (@TheNationalNews) September 24, 2021
Чиновник призвал население не доверять нереалистичным обещаниям кандидатов о раздаче земель и новых назначениях.
«Соблазнять граждан ложными обещаниями совершенно неприемлемо, общественность не должна этому поддаваться, а мы возьмем это на контроль», — сказал Аль-Казыми.
Премьер считает, что для подобных целей необходимо налаживание связи между избирательными комиссиями и службами безопасности. Таким образом, информация о злоупотреблениях и нарушениях в ходе кампании будет направляться прямиком в компетентные органы.
Громкие слова
Примечательно, что при Аль-Казыми не произошло сколь-нибудь значимых сдвигов в борьбе с коррупцией и кумовством среди госслужащих. Дело в том, что каждый новый чиновник после вступления в должность немедленно вливается в коррупционные схемы, что объясняется укоренившимися в иракском обществе мировоззрением и чертами менталитета. Очевидно, что политики и должностные лица, вышедшие из народа, относятся к своим обязанностям соответствующим образом.
Irony not dead in Iraq Hosted anti-corruption conference in conjunction with Arab League over stolen money sent abroad Iraqi officials might be checking during breaks that their funds they took still safe in foreign banks https://t.co/JngIhIwwXU— Joel Wing (@JoelWing2) September 16, 2021
Призыв премьер-министра связан с апатией, испытываемой населением Ирака. По предварительным данным, на выборах отдадут свои голоса лишь около 30% избирателей, так как большая часть иракцев считает голосование непрозрачным с изначально определенным результатом. В итоге люди куда охотнее реагируют на популярные призывы к бойкоту, чем к визиту на избирательный участок.
Президент Ирака Бархам Салех посвятил коррупции речь, произнесенную на Генеральной Ассамблее ООН. На трибуне чиновник рассказал, что Ирак, охваченный войнами и геноцидами последние 40 лет, нуждается в восстановлении, которое затормаживается коррупционным фактором.
«Наша страна сталкивается с коррупцией на фоне тяжелого бремени, оставленного войнами и конфликтами, которые растратили огромную часть ресурсов страны, лишив иракцев богатств их земли. Для Ирака борьба с коррупцией — это настоящая национальная битва. Ситуация не нормализуется, если нам не удастся победить ее», — заявил Салех.
Iraq's Barham Salih tells UNGA of ‘national battle’ against corruption https://t.co/cCmXM6U2HZ— Dr.Zana Gulmohamad (@ZanaGul1) September 24, 2021
Президент добавил, что коррупция дополняет терроризм, и призвал государства-члены ООН помочь Ираку в устранении корней данного явления, а также вернуть в страну выведенные чиновниками награбленные деньги.
«Это требует региональной и международной поддержки, а также прекращения конкуренции и конфликтов других стран на нашей земле», — дополнил он.
Говоря о парламентских выборах, Салех отметил важность восстановления доверия электората к ним, чему якобы должен способствовать принятый в декабре 2020 года новый закон о выборах. Помимо описания регламентов и процедур документ допускает выдвижение независимых кандидатов. Данный пункт должен открыть дорогу активистам из числа протестного населения, однако при учете текущего «энтузиазма» общества касательно выборов их шансы на успех довольно невелики.
«Новый избирательный кодекс поведения гарантирует успех выборов, чтобы они могли проложить путь к мирным реформам через парламент и правительство, которые действительно уважают волю народа без ухищрений и манипуляций…», — продолжал президент.