Церемония закрытия учений ШОС «Мирная миссия — 2021» прошла в Оренбургской области

Оренбург, 24 сентября. Торжественная церемония закрытия военных учений стран Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия — 2021» состоялась в Оренбургской области.

Тренировочные мероприятия проходили на полигоне Донгуз. В маневрах задействовали 5,5 тысячи военнослужащих и порядка 1,5 тысячи единиц боевой техники. Учения стали одними из самых крупных за всю историю существования организации.

Активная фаза маневров прошла накануне. Экипажи истребителей ВКС РФ совместно с ВВС Казахстана отработали бомбовые удары по расположениям условного противника. Действия авиации поддержали артиллерийские расчеты. После этого белорусские, индийские, казахстанские, китайские и российские военнослужащие совместными усилиями разгромили «боевиков». Как отмечает «Царьград», учения прошли на фоне саммита глав государств ШОС и ОДКБ.