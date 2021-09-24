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Украина продолжает смешить: Альгис Микульскис о новых цирковых выступлениях Киева
Весь мир
Украина продолжает смешить: Альгис Микульскис о новых цирковых выступлениях Киева
mfa.gov.ua  /  Пресс-служба МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба снова выступил в роли международного клоуна. На этот раз глава украинской дипломатии пожаловался на государства, несогласные с членством Киева в НАТО. Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис в своем материале рассматривает этот и другие свежие примеры того, как нельзя себя вести на международной арене.

За действиями украинских политиков можно наблюдать бесконечно — не проходит и дня, чтобы кто-то из них не выдал в информационное пространство очередной «шедевр». Уходящая неделя не стала исключением из этого правила, и в роли главных киевских «ньюсмейкеров», как обычно, выступили Владимир Зеленский с Дмитрием Кулебой.

Украина продолжает смешить: Альгис Микульскис о новых цирковых выступлениях Киева
Global Look Press  / Serg Glovny/ZUMAPRESS.com

Министр иностранных дел Украины давно уже зарекомендовал себя «талантом» высочайшей пробы — его требования к мировому сообществу зачастую не просто выходят за рамки здравого смысла, а не имеют к нему вообще никакого отношения. Стоит ли говорить о том, что 76-я Генассамблея ООН стала для этого человека сценой, где он ожидаемо не упустил возможности в очередной раз предстать перед аудиторией во всей своей дипломатической мощи! Вот только темы, озвученные им с высокой международной трибуны, как обычно, оригинальностью не отличались — «агрессивная» Россия, членство Украины в НАТО и, конечно же, деньги. Однако, по порядку…

Украинские политические элиты почему-то никак не могут понять, что вопрос Крыма закрыт для них навсегда, и с маниакальным упорством продолжают поднимать его при любом удобном случае. Причем делают это так, словно Киев является неким общемировым субъектом. Вот и сейчас в Нью-Йорке Дмитрий Кулеба не просто посетовал на неучастие ООН в «Крымской платформе», а на полном серьезе потребовал от организации каких-то объяснений.

«Ответ на вопрос, почему ООН не была представлена на «Крымской платформе», мы не услышали. Но мы услышали поддержку территориальной целостности Украины… Но вопрос практического привлечения ООН к вопросам, связанным с Крымом, остается открытым… Я хочу как министр, как представитель государства-основателя ООН услышать четкий ответ от Организации Объединенных Наций — почему она не приняла участие в какой-либо форме в саммите «Крымской платформы»? НАТО, Совет Европы, страны ГУАМ, другие уважаемые международные организации нашли формат своего участия. Я хочу услышать ответ. Пока что я такого ответа не услышал», — цитирует министра РИА Новости.

Осмелюсь предположить, Дмитрий Иванович, что ООН проигнорировала ваш «саммит» по единственной причине: из-за его полной бесполезности.

Украина продолжает смешить: Альгис Микульскис о новых цирковых выступлениях Киева
Федеральное агентство новостей  / 

Далее — о вожделенном вхождении Украины в НАТО. Тут Кулеба обрушился с обвинениями уже на государства, являющиеся членами Альянса.

«Все мы понимаем, что есть страны в НАТО, которые не заинтересованы в украинских реформах, а просто прикрываются этим аргументом для того, чтобы сдерживать евроатлантическую интеграцию Украины», — заявил дипломат на своей странице в Facebook.

Пан министр, а вы не слышали, что ровно месяц назад сказала по этому поводу теперь уже экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд? Она же в том нашумевшем интервью изданию «Европейская правда» не только объяснила, почему путь в НАТО и ЕС для Украины закрыт, но и отсоветовала соотечественникам инвестировать в украинскую экономику. Что тут может быть непонятного!

Ну и о главном — о деньгах! Тут все, как обычно — аппетиты Киева не знают никаких границ. Если ранее во время рабочего визита в США Владимир Зеленский попросил у американского бизнеса 277 миллиардов долларов на «трансформацию Украины», то его министру иностранных дел этой суммы оказалось маловато. О чем он и высказался все в той же Facebook-видеотрансляции, затребовав у Белого дома еще немного — миллиард в год.

«Клуб стран, которые получают от США один миллиард и более помощи — это клуб избранных, и это лучше любого статуса, потому что это реальная практическая помощь», — отметил Кулеба.

Что тут сказать? Пожалуй, только то, что «жить на чужие деньги» и «входить в клуб избранных» — это, на мой взгляд, кардинально противоположные понятия. Но у «политических украинцев», похоже, в ходу какая-то особенная, «незалежная» логика, позволяющая им стоять перед всем миром с протянутой рукой и считать это некоей «избранностью».

И напоследок — о самом смешном в исполнении действующего президента суверенной — как он сам ее называет — Украины Владимира Александровича Зеленского.

Вы, возможно, не поверите, но есть ссылка, пройдя по которой, можно увидеть удивительную картину — на переговорах с председателем Генассамблеи ООН, министром иностранных дел Мальдивской Республики Абдуллой Шахидом Зеленский сидит под флагом этой самой республики, а не под желто-голубым украинским. Более того, в помещении напрочь отсутствует любая атрибутика, напоминающая об Украине. И этот факт, согласно общепринятым дипломатическим традициям, означает только одно: Владимир Зеленский на этих переговорах либо представляет исключительно себя самого, либо возглавляемая им страна не признана в ООН независимой и самостоятельной.

Можно, конечно, все списать на недосмотр службы протокола, но! Представьте на месте Зеленского президента любого другого государства. Не получается? У меня — тоже… Потому что любой другой лидер просто не переступил бы порог переговорной комнаты, в которой нет соответствующих национальных символов. А Владимир Александрович — переступил. Вот вам и вся современная украинская политика.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

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