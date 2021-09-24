От Байдена требуют объяснить, куда отвозят мигрантов из стихийного лагеря в Техасе

Вашингтон, 24 сентября. Американский телеведущий Fox News Пит Хегсет призвал администрацию президента Джо Байдена раскрыть местонахождение мигрантов, которых развозят из стихийного лагеря под мостом в Дель-Рио, штат Техас.

Pete Hegseth calls on Biden to disclose locations of relocated Del Rio migrants https://t.co/9yZP9yR0ED pic.twitter.com/CXN9pHv5kq — Madisons CPC (@RealMadisonsCPC) September 24, 2021

По мнению телеведущего, подавляющее большинство беженцев в скором времени станут «нелегальными жителями Соединенных Штатов». Администрация в курсе того, что они никогда не явятся в Иммиграционную и таможенную полицию США для постановки на учет, но при этом продолжает рассылать предупреждения. Хегсет также обвинил Байдена в «распространении кризиса на границе» и призвал рассказать, куда развозят беженцев.

«Им нужно больше нелегалов не только в Дель-Рио. Байден стремится распространить кризис по всей границе: они отправляют жителей «Байденвилля» в Эль-Пасо, Ларедо, долину Рио-Гранде и в Таскон, штат Аризона. Байден и его подручные делают невозможным контроль границы службами безопасности», — заявил телеведущий.

Отправили в Гаити

Эта претензия Хегсета прозвучала на фоне того, что стихийный лагерь в Дель-Рио стремительно расформировывается. По данным Министерства внутренней безопасности США (DHS), в четверг там оставалось около 4 тыс. человек из 15 тыс., которые были изначально. Согласно информации ведомства, почти 1,4 тыс. мигрантов были отправлены в Гаити в соответствии с мерами безопасности по борьбе с пандемией. Еще 3,2 тыс. человек находятся под стражей в США и ждут рассмотрения, несколько тысяч вернулись в Мексику.

Now only about 4,000 migrants are left at a camp where almost 15,000 migrants had waited just days ago. https://t.co/8y0Wej0zRq — HuffPost (@HuffPost) September 23, 2021

Стихийный лагерь

В середине сентября тысячи мигрантов организовали временный лагерь под приграничным мостом у американского города Дель-Рио. Утром 16 сентября прибежище насчитывало более 8 тыс. человек, к вечеру их было уже 10 тыс. Большинство мигрантов являются гражданами Гаити, а также Кубы, Венесуэлы и Никарагуа.

Количество беженцев резко увеличилось после того, как правительство США распространило статус «временно защищенных» на граждан Гаити, пострадавших в августе от разрушительного землетрясения и переживающих острый политический кризис после убийства президента.