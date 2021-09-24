Ангелу Меркель укусил попугай во время кормления птиц в парке Марлоу

Берлин, 24 сентября. Канцлер Германии Ангела Меркель посетила Марловский птичий парк в рамках визита в свой избирательный округ.

Обитатели парка гостеприимно встретили Меркель. Целая стая австралийских попугаев лори подлетела к канцлеру, когда та предложила им угощение. Однако в ходе кормления произошел неприятный инцидент. Один из попугаев укусил Меркель за руку. После этого политику предложили погладить огромного ручного филина, ростом в 60 сантиметров, однако она отказалась.

«Нет, нет. Я и с попугаями неплохо справилась», — сказала она.

Стоит отметить, что Меркель проводит свои последние дни на посту канцлера. В текущее воскресенье в Германии состоятся выборы. Меркель заранее объявила, что не планирует принимать в них участие. Ее последняя речь перед бундестагом состоялась 7 сентября.