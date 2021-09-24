Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 сентября 14:56
14:49
Происшествия
Мужчину с ружьем заметили возле одной из школ в Уфе
14:48
Политика
Путин на совещании с Совбезом поднял вопрос безопасности Союзного государства
14:48
Происшествия
Петербурженка стала одной из жертв рокового восхождения альпинистов на Эльбрус
14:46
Армия
Ростех запустил серийное производство новых комплексов защиты от высокоточного оружия
14:43
Весь мир
От Байдена требуют объяснить, куда отвозят мигрантов из стихийного лагеря в Техасе
14:39
Армия
Церемония закрытия учений ШОС «Мирная миссия — 2021» прошла в Оренбургской области
14:38
Общество
Том Хаос из «Отпетых мошенников» рассказал, как родился хит «Люби меня, люби»
14:31
Общество
Дави его, глядь: Роман Носиков об очередной победе над нами
14:30
Происшествия
В Петербурге капитана судна обвинили в изнасиловании собственной дочери
14:30
Политика
Ангелу Меркель укусил попугай во время кормления птиц в парке Марлоу
Все новости

Ангелу Меркель укусил попугай во время кормления птиц в парке Марлоу
Политика
Ангелу Меркель укусил попугай во время кормления птиц в парке Марлоу
TACC  /  Georg Wendt

Берлин, 24 сентября. Канцлер Германии Ангела Меркель посетила Марловский птичий парк в рамках визита в свой избирательный округ.

Обитатели парка гостеприимно встретили Меркель. Целая стая австралийских попугаев лори подлетела к канцлеру, когда та предложила им угощение. Однако в ходе кормления произошел неприятный инцидент. Один из попугаев укусил Меркель за руку. После этого политику предложили погладить огромного ручного филина, ростом в 60 сантиметров, однако она отказалась.

«Нет, нет. Я и с попугаями неплохо справилась», — сказала она.

Стоит отметить, что Меркель проводит свои последние дни на посту канцлера. В текущее воскресенье в Германии состоятся выборы. Меркель заранее объявила, что не планирует принимать в них участие. Ее последняя речь перед бундестагом состоялась 7 сентября.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Ангелу Меркель укусил попугай во время кормления птиц в парке Марлоу
меркель германия попугай
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru