Эрдоган: США увеличивают поддержку курдских группировок в Сирии

Анкара, 24 сентября. Соединенные Штаты очень увеличили поддержку курдских формирований в Сирии, заявил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее боевикам оказывалась не такое сильное содействие.

По его словам, ни при одном американском президенте не было «настолько плохой ситуации». Эти обстоятельства говорят о «не очень хорошем начале работы» с нынешним главой США Джо Байденом.

Ранее сообщалось, что американские военные с помощью курдских группировок вывозят с территории Сирии нефть. Подобная транспортировка ресурсов в другие страны незаконна. ВС США совместно с боевиками начали контролировать большую часть месторождений нефти в Сирии. При этом подобные инциденты укладываются в рамки американской политики, которая рассматривает сирийские территории в качестве дешевого источника полезных ресурсов.

Политолог Сергей Марков отметил, что США могут вывести войска из Сирии. При этом они захотят сохранить контроль над нефтью, добавил он.