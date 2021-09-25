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Агрегатор добра: зачем участники «Взаимопомощь на дорогах» тратят время на других людей
Общество
Агрегатор добра: зачем участники «Взаимопомощь на дорогах» тратят время на других людей
pixabay.com  /  Michal Jarmoluk

Нередко случаются ситуации, когда водитель оказывается на трассе наедине со сломанной машиной. В такой ситуации остается только вызывать эвакуатор или ловить подмогу. Но что делать, если на услуги эвакуатора нет денег, а проезжающие машины не останавливаются? Куда обращаться, если застрял в колее? Готовы ли автомобилисты помогать друг другу на российских дорогах? Что движет людьми, которые делают это на безвозмездной основе? Кто чаще всего попадает в переплет: мужчины или женщины? И как выглядит топ-поломок на дорогах? На эти и другие вопросы ответил один из организаторов сообщества «Взаимопомощь на дорогах СПб и ЛО» (ВНД78) Григорий Каранкевич в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Движение «Взаимопомощь на дорогах» фактически охватило всю Россию — в региональных группах насчитываются десятки, а то и сотни тысяч участников. Все эти люди готовы прийти на помощь человеку, который столкнулся с неисправностью автомобиля в дороге, рассказал Григорий Каранкевич. Кто-то помогает людям на дорогах по доброте душевной, кто-то — потому что сам имел опыт в подобной ситуации и знает, каково это — оказаться на трассе один на один со сломанной машиной. Как правило, люди, которым требуются помощь, кидают клич в группе «ВКонтакте» с указанием проблемы и места, а дальше уже каждый участник «Взаимопомощь на дорогах» решает, может он сейчас помочь или нет.

«К самой распространенной проблеме относится разряженный аккумулятор. Например, когда водитель вечером не выключил фары, а утром уже не может завестись, надо прикурить. Вторая проблема — прокол колеса. К ней относится отсутствие запасного колеса, домкрата или ремкомплекта. Часто бывает так, что запаска есть, а домкрата нет. Из остальных случаев сложно что-то выделить: бывает автомобиль застрял или бензин кончился, реже — буксировка», — назвал Каранкевич топ-проблем, возникающих у автомобилистов на дорогах.

Организатор ВНД78 также отметил, что тяжелее всего решать проблемы с застрявшими автомобилями. Чаще всего в них попадают именно мужчины: там, где женщина остановится или объедет, мужчина обязательно попытается преодолеть. К слову, общее количество обращений в группу что от женского, что от мужского пола одинаковое.

Агрегатор добра: зачем участники «Взаимопомощь на дорогах» тратят время на других людей
Федеральное агентство новостей  / Елизавета Мурашева

В разговоре Каранкевич подчеркнул, во-первых, участники группы не осуществляют профессиональный ремонт. Во-вторых, каждый из членов движения сам для себя решает, откликаться на призыв о помощи или нет. К счастью, по словам Каранкевича, историй с поломками автомобилей становится меньше, поскольку постепенно увеличивается процент новых автомобилей и машин на гарантии.

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