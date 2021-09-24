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ВВС США готовы потратить 60 млн долларов на гиперзвуковой самолет от компании Hermeus
Армия
ВВС США готовы потратить 60 млн долларов на гиперзвуковой самолет от компании Hermeus
wikipedia.org  /  Public Domain

Вашингтон, 24 сентября. Военно-воздушные силы США решили профинансировать компанию-стартап Hermeus, которая занимается разработкой собственного гиперзвукового авиалайнера.

По имеющимся данным, военные уже заключили с Hermeus соглашение о стратегическом финансировании. Компания получит 60 миллионов долларов, что, как ожидается, позволит ускорить работу над проектом. Хотя ВВС США не раскрывают детали подобных контрактов, сделка с Hermeus считается одной из крупнейших среди таких соглашений.

На базе Hermeus сейчас разрабатывается пассажирский самолет. Предполагается, что он будет развивать скорость до пяти чисел Маха, преодолевая за 90 минут расстояние от Нью-Йорка до Лондона. Американские военные заинтересовались разработкой еще в прошлом году, выделив компании 1,5 миллиона долларов. ВВС США намеревались выяснить, может ли перспективный самолет применяться для полетов высокопоставленных правительственных чиновников по всему миру.

Ранее генерал ВВС США Марк Келли сообщил о проблемах при разработке истребителя шестого поколения. Усугубляется ситуация уязвимостью американских F-35, пишет «Царьград».

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