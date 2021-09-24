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Создатель УБОПа Кур назвал Зеленского президентом с самым большим числом врагов
Политика
Создатель УБОПа Кур назвал Зеленского президентом с самым большим числом врагов
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 24 сентября. Общественник и создатель Управления по борьбе с организованной преступностью Валерий Кур высказался о недоброжелателях президента Украины Владимира Зеленского.

Основатель УБОПа назвал Зеленского первым украинским президентом с самым большим числом врагов. В эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1» общественник рассказал, к каким последствиям это привело.

«На сегодняшний момент я увидел, что ведется беспрецедентная атака на вертикаль власти. Столько врагов, как у него, я не видел ни у одного президента последних времен», — сказал он.

По мнению Валерия Кура, даже во времена Советского Союза не оказывали такого давления на власть, как сейчас.

«Этот молодой человек (Зеленский. — Прим. ФАН) просто не знает, куда он попал. Он, грубо говоря, зашел в темную комнату, а там уже давно стоят, и глаза привыкли», — отметил эксперт.

Общественник также предположил, что недавнее покушение на первого советника украинского лидера Сергея Шефира могли совершить по политическим причинам. Ранее заместитель главы министерства внутренних дел страны Евгений Енин сообщил, что по автомобилю помощника президента стреляли патронами калибра 7,62, которые производятся в Венгрии.

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украина зеленский кур
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