Синоптик Тишковец назвал «черную» метель причиной гибели туристов на Эльбрусе

Москва, 24 сентября. Погодная аномалия под названием «черная метель» могла привести к гибели пятерых альпинистов во время восхождения на Эльбрус.

Погода на Эльбрусе 23 сентября определялась прохождением холодного атмосферного фронта, который сопровождался шквалистым ветром и сильными ливневыми осадками. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Средняя скорость ветра составляла 25 метров в секунду (90 километров в час), но при порывах достигала ураганных, свыше 30 метров в секунду, из-за чего видимость ухудшалась до нескольких метров. Такие ветры со снегом на Таймыре называют "черная метель"», — написал специалист в своем Instagram-аккаунте.

Кроме того, при сочетании ураганного ветра и мороза эквивалентная температура достигает −50 градусов. Это несет риск практически моментального обморожения в течение пяти-десяти минут, добавил Тишковец.

ФАН ранее стало известно, кто мог спасти группу альпинистов на Эльбрусе. Из 20 человек, которые приняли участие в походе, сохранить жизни удалось 15.