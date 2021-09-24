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«Судят по фейкам»: Шугалей указал на частично предвзятое отношение к талибам в Афганистане

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 14:22
Политика
«Судят по фейкам»: Шугалей указал на частично предвзятое отношение к талибам в Афганистане
flickr.com  /  ResoluteSupportMedia / CC BY 2.0

Санкт-Петербург, 24 сентября. Представления о «Талибане»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) в мире не всегда соответствуют действительности, уверен глава ФЗНЦ Максим Шугалей.

На деле, после прихода талибов в Афганистан страна остается открытой для мирового сообщества, подчеркнул президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ). Он указал на частично предвзятое отношение к движению. Социолог дал комментарий изданию «ПолитЭксперт».

«Все судят по фейкам. Отдельно снятые моменты разносятся по всему миру и дальше муссируются в голове. На самом деле сейчас открыто авиасообщение в Кабул. Получить визу можно в любом афганском консульстве», — подчеркнул Максим Шугалей.

Ранее ученый обратил внимание на необходимость помогать жителям Афганистана после установления власти «Талибана». Приход движения к руководству государством является свершившимся фактом, поэтому нужно сосредоточить усилия на поддержке простых людей, пояснил социолог.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибан шугалей
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