Минэк ФРГ заявил о выполнении Россией обязательств по поставкам газа

Берлин, 24 сентября. Россия полностью исполняет свои обязательности по контрактам о снабжении Германии газом, заявила представитель министерства экономики ФРГ Беате Барон.

Она подчеркнула, что рост газовых цен происходит по разным причинам. По словам чиновницы, угроза немецкой энергобезопасности отсутствует.

«В Германии в настоящее время нет дефицита в поставках», — добавила Барон в ходе брифинга.

Тем временем цены на голубое топливо в Европе вновь приближаются к отметке в 1000 долларов за тысячу кубометров. Отопительный сезон еще не наступил, поэтому ситуация скорее связана с экономическими факторами, нежели с чисто энергетическими.

Компания «Газпром» ранее заявила, что обвинения в ее адрес в недостаточных поставках топлива в Европу являются абсурдными. Более того, в 2021 году экспорт российского газа находится на исторических максимумах.