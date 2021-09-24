Подразделения ВС РФ провели учения с боевыми стрельбами в Таджикистане

Душанбе, 24 сентября. Подразделения мотострелков вместе с танкистами российской военной базы в Таджикистане провели занятия с боевыми стрельбами на горных полигонах Ляур и Самбули.

В сообщении пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО) говорится, что в маневрах приняли участие свыше 500 российских военнослужащих, а также около 80 единиц вооружения и военной техники.

«Экипажи танков Т-72, бронетранспортеров БТР-82А и боевых машин пехоты БМП-2 вели огонь по мишеням, имитирующим наземные и воздушные цели», — сказано в сообщении.

Отмечается, что мотострелки в ходе учений поражали живую силу условного противника из автоматов АК-74М, подствольных гранатометов ГП-25 и крупнокалиберных пулеметов.

Ранее сообщалось, что военную базу ВС РФ в Таджикистане усилили пулеметами НСВ «Утес». Российское оборонное ведомство также передало таджикским военным 12 разведывательных машин и стрелковое оружие на фоне обострения ситуации в Афганистане, передает «Царьград».