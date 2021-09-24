Эрдоган: Турция ожидает от России «иного подхода» к Сирии

Анкара, 24 сентября. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган перед запланированной на 29 сентября встречей с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что он ожидает «иного подхода от РФ» по Сирии.

Эрдоган заявил, что у него разные ожидания от встречи с российским президентом. Он также сообщил журналистам, что «сирийский режим создает угрозу на турецких границах».

«Ожидаю от России как от дружественной страны солидарности и иного подхода по Сирии», — сообщил Эрдоган.

Отметим, что ситуация в сирийской провинции Идлиб может стать одной из главных тем переговорам между президентами. В ходе встречи, по словам Эрдогана, также будут обсуждаться двусторонние отношения между Россией и Турцией. Визит турецкого лидера в Сочи запланирован на 29 сентября 2021 года.

Стоит подчеркнуть, что ВС Турции незаконно захватили территории на севере Сирии. При этом турецкие власти оправдывают оккупацию сирийских земель вымышленной угрозой.