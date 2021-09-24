Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 сентября 14:55
14:49
Происшествия
Мужчину с ружьем заметили возле одной из школ в Уфе
14:48
Политика
Путин на совещании с Совбезом поднял вопрос безопасности Союзного государства
14:48
Происшествия
Петербурженка стала одной из жертв рокового восхождения альпинистов на Эльбрус
14:46
Армия
Ростех запустил серийное производство новых комплексов защиты от высокоточного оружия
14:43
Весь мир
От Байдена требуют объяснить, куда отвозят мигрантов из стихийного лагеря в Техасе
14:39
Армия
Церемония закрытия учений ШОС «Мирная миссия — 2021» прошла в Оренбургской области
14:38
Общество
Том Хаос из «Отпетых мошенников» рассказал, как родился хит «Люби меня, люби»
14:31
Общество
Дави его, глядь: Роман Носиков об очередной победе над нами
14:30
Происшествия
В Петербурге капитана судна обвинили в изнасиловании собственной дочери
14:30
Политика
Ангелу Меркель укусил попугай во время кормления птиц в парке Марлоу
Все новости

Эрдоган: Турция ожидает от России «иного подхода» к Сирии
Политика
Эрдоган: Турция ожидает от России «иного подхода» к Сирии
ФБА «Экономика сегодня»

Анкара, 24 сентября. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган перед запланированной на 29 сентября встречей с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что он ожидает «иного подхода от РФ» по Сирии.

Эрдоган заявил, что у него разные ожидания от встречи с российским президентом. Он также сообщил журналистам, что «сирийский режим создает угрозу на турецких границах».

«Ожидаю от России как от дружественной страны солидарности и иного подхода по Сирии», — сообщил Эрдоган.

Отметим, что ситуация в сирийской провинции Идлиб может стать одной из главных тем переговорам между президентами. В ходе встречи, по словам Эрдогана, также будут обсуждаться двусторонние отношения между Россией и Турцией. Визит турецкого лидера в Сочи запланирован на 29 сентября 2021 года.

Стоит подчеркнуть, что ВС Турции незаконно захватили территории на севере Сирии. При этом турецкие власти оправдывают оккупацию сирийских земель вымышленной угрозой.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Эрдоган: Турция ожидает от России «иного подхода» к Сирии
Сирия путин турция эрдоган переговоры
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru