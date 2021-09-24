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Автоэксперт Каранкевич: мужчины чаще женщин попадают в сложные аварийные ситуации на дорогах

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 14:38
Общество
Автоэксперт Каранкевич: мужчины чаще женщин попадают в сложные аварийные ситуации на дорогах
pixabay.com  /  gregroose

Санкт-Петербург, 24 сентября. Самые серьезные проблемы, возникающие у российских водителей, — это застрявшие машины. Причем мужчины обращаются за такой помощью чаще женщин.

Такую информацию озвучил в эфире Медиагруппы «Патриот» один из организаторов сообщества «Взаимопомощь на дорогах СПб и ЛО» Григорий Каранкевич. Как он объяснил, это связано с тем, что женщины раньше останавливаются перед труднопреодолимыми участками. Мужчины же, по его словам, часто предпринимают попытку преодолеть препятствие самостоятельно.

Каранкевич также рассказал о самых распространенных проблемах, с которыми к ним обращаются водители. Он подчеркнул, что чаще всего помощь требуется автомобилистам в связи с неисправностью какой-либо части машины.

«Не выключили фары, прикурить, проблемы с электроникой, пробито колесо», — уточнил эксперт, отвечая на вопрос корреспондента ФАН.

Он добавил, что водители также часто обращаются за домкратом, инструментами или за бензином. Кроме того, значительная доля случаев приходится на ситуации, связанные с необходимой буксировкой автомобиля, подчеркнул Каранкевич.

Представители страховых компаний ранее обнародовали рейтинг самых угоняемых в России машин. Эксперты составили список на основе статистики по зарегистрированным фактам угона автомобилей с оформленными полисами каско.

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женщины автомобили мужчины каранкевич
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