Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 сентября 14:54
14:49
Происшествия
Мужчину с ружьем заметили возле одной из школ в Уфе
14:48
Политика
Путин на совещании с Совбезом поднял вопрос безопасности Союзного государства
14:48
Происшествия
Петербурженка стала одной из жертв рокового восхождения альпинистов на Эльбрус
14:46
Армия
Ростех запустил серийное производство новых комплексов защиты от высокоточного оружия
14:43
Весь мир
От Байдена требуют объяснить, куда отвозят мигрантов из стихийного лагеря в Техасе
14:39
Армия
Церемония закрытия учений ШОС «Мирная миссия — 2021» прошла в Оренбургской области
14:38
Общество
Том Хаос из «Отпетых мошенников» рассказал, как родился хит «Люби меня, люби»
14:31
Общество
Дави его, глядь: Роман Носиков об очередной победе над нами
14:30
Происшествия
В Петербурге капитана судна обвинили в изнасиловании собственной дочери
14:30
Политика
Ангелу Меркель укусил попугай во время кормления птиц в парке Марлоу
Все новости

Латвия отгородится от Белоруссии подаренным Словенией забором
Политика
Латвия отгородится от Белоруссии подаренным Словенией забором
pixabay.com  /  Pavlofox

Рига, 24 сентября. Латвия установит на границе с Белоруссией забор с колючей проволокой. Об этом сообщил глава минобороны страны Артис Пабрикс.

Установка пройдет на предстоящей неделе. Недавно третья Латгальская бригада Национальной гвардии получила от Словении пятикилометровый забор.

«На следующей неделе с помощью инженеров армии он будет установлен. Ждем последних согласований от пограничников для начала работы», — рассказал Пабрикс в Twitter.

В настоящее время на границе Латвии введен режим чрезвычайной ситуации из-за мигрантов из Белоруссии.

Ранее о проблемах с нелегальными мигрантами с территории Республики Беларусь сообщили власти Литвы. С 10 августа были остановлены попытки незаконно пересечь границу более 1,3 тысячи человек, говорится в заявлении.

Президент России Владимир Путин позже отметил, что ситуация с мигрантами на границе Белоруссии с прибалтийскими странами не касается РФ. Глава государства рассказал, что западные партнеры призывают Москву повлиять на сложившуюся ситуацию.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Латвия отгородится от Белоруссии подаренным Словенией забором
Латвия белоруссия граница
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru