Латвия отгородится от Белоруссии подаренным Словенией забором

Рига, 24 сентября. Латвия установит на границе с Белоруссией забор с колючей проволокой. Об этом сообщил глава минобороны страны Артис Пабрикс.

Установка пройдет на предстоящей неделе. Недавно третья Латгальская бригада Национальной гвардии получила от Словении пятикилометровый забор.

«На следующей неделе с помощью инженеров армии он будет установлен. Ждем последних согласований от пограничников для начала работы», — рассказал Пабрикс в Twitter.

В настоящее время на границе Латвии введен режим чрезвычайной ситуации из-за мигрантов из Белоруссии.

Ранее о проблемах с нелегальными мигрантами с территории Республики Беларусь сообщили власти Литвы. С 10 августа были остановлены попытки незаконно пересечь границу более 1,3 тысячи человек, говорится в заявлении.

Президент России Владимир Путин позже отметил, что ситуация с мигрантами на границе Белоруссии с прибалтийскими странами не касается РФ. Глава государства рассказал, что западные партнеры призывают Москву повлиять на сложившуюся ситуацию.