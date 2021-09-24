Донбасс, 24 сентября. Армия Киева стягивает пушки и «Грады» к линии соприкосновения. ВСУ вели обстрел позиций ЛНР в присутствии украинских СМИ. Потенциальные «защитники» Украины массово бегут из страны. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

За сутки ситуация в Донбассе была относительно спокойной. Зафиксирован обстрел села Веселое в ДНР. Здесь украинские силовики применили минометы 82-мм калибра. Огонь вели подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады. Ее командир, полковник Дмитрий Кащенко, — частый фигурант уголовных дел генпрокуратуры республики по статье «Теракт».

Армия Киева стягивает пушки и «Грады» к линии соприкосновения

Военно-политическое руководство Украины давно уже наплевало как на Минские соглашения, так и на тех, кто занимается мониторингом их исполнения сторонами конфликта, — наблюдателей ОБСЕ. Как следует из последних отчетов миссии, вблизи жилых домов села Малиновка Донецкой области украинские силовики разместили самоходную гаубицу «Акация» калибром 152 мм. А на железнодорожной станции села Зачатовка, то есть вне отведенных мест хранения тяжелой техники и вооружений, находятся три 100-мм пушки МТ-12 «Рапира» и столько же реактивных систем залпового огня «Град», а также 14 танков.

Нахождение вооружения и техники вне мест хранения и на железнодорожной станции свидетельствует о намерении киевских силовиков подогнать их ближе к линии боевого соприкосновения для применения против республик. Тем более, что ВСУ регулярно используют артиллерию в последний месяц при обстрелах ДНР.

«Освободителей» Украины не смущает даже фиксация иностранными наблюдателями нарушений, публикация их в отчетах и предание гласности. Армия Киева систематически и целенаправленно мешает беспилотникам ОБСЕ, применяя мобильные группы радиоэлектронной борьбы для подавления каналов управления и сигналов. Что, кстати, тоже отражается в отчетах миссии. Но несмотря на все перечисленные обстоятельства, количество нарушений Киевом Минских соглашений продолжает расти.

ВСУ организовали провокации в присутствии СМИ

Штаб силовой операции через подчиненные армейские части и соединения выполняет не только боевые задачи в зоне конфликта, но и способствует разжиганию ненависти украинцев в отношении жителей и защитников Донбасса. В луганском управлении народной милиции сообщают, что обстрелы, проводившиеся личным составом 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ по населенном пунктам ЛНР в среду, фиксировались на камеры украинских журналистов. А сами провокации были направлены на вызов ответного огня для последующего монтажа фейковых сюжетов об «отражении агрессии террористов».

Новостное агентство «Харьков». /

Украинские силовики подставляли под возможный удар журналистов. Они могли стать жертвами ответного огня Народной милиции ЛНР в случае возникновения опасности для жизни и здоровья мирных жителей республики при обстреле со стороны ВСУ. Ведь военным республик разрешено наносить ответные удары на подавление огневых точек противника. Но, видимо, в штабе ООС готовы пожертвовать украинскими военкорами.

Потенциальные «защитники» Украины массово бегут из страны

На поверку патриотизма оказывается, что далеко не все граждане Украины горят желанием защищать правящий режим. А те, кто задействован в зоне проведения военной операции, в большинстве своем делают это по вполне меркантильным причинам — армия страны пока еще выполняет свои обязательства по выплатам денежного довольствия контрактникам. Пусть не в той мере, как было обещано экс-президентом Петром Порошенко и действующим лидером Владимиром Зеленским, а зачастую и с задержками, но выполняет.

Что касается «защитников» Украины, подпадающих под осенний призыв, — они массово начали покидать ее территорию еще в августе. Об этом сообщили в управлении Народной милиции ДНР со ссылкой на данные украинских военных экспертов.

Долг своей стране, согласно плану Минобороны, в осеннюю призывную кампанию должны отдать 15 тысяч человек. Даже сами украинцы прогнозировали ее провал (как и всех предыдущих), поскольку массовому оттоку мужчин призывного возраста не воспрепятствовали ни ужесточение законодательства за уклонение от службы, ни возможная уголовная ответственность.

И здесь на помощь несостоявшимся «освободителям» страны пришел коронавирус. На Украине, по данным оборонного ведомства ДНР, процветает бизнес по продаже сфальсифицированных положительных тестов. Такая справка позволяет получить отсрочку от призыва и, соответственно, возможность покинуть страну тем, кто не успел этого сделать в августе.

Сборовые мероприятия резервистов тоже проваливаются. Из запланированных трех тысяч человек на полигон «Широкий Лан» Николаевской области еле смогли собрать треть. А те, кто проявил сознательность и прибыл на сборы, теперь жалуются на отсутствие условий проживания и невыплату денежного содержания, причитающегося резервисту на сборах.