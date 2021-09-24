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Страстную переписку самой главной пары Великобритании XIX века увидели миллионы
Общество
Страстную переписку самой главной пары Великобритании XIX века увидели миллионы
pixabay.com  / 

Дочь главной английской пары XIX века, королевы Виктории и принца Альберта, долгое время пыталась сжечь письма своих родителей, чтобы их никто не прочитал. Рукописи настолько откровенны, что даже у самого черствого человека екнуло бы сердце, пишет Marie Claire.

Уничтожить переписку не вышло, сегодня история бурных отношений, запечатленных на бумаге, доступна в интернете. Пожелавшая уничтожить письма принцесса Беатрис была самым младшим ребенком в семье и пятой по счету дочерью. Заполучив письма, она все же сожгла их. Но до этого кто-то сумел сфотографировать переписку. Так она стала достоянием простого народа.

Копии рукописей долгое время хранились в архивах, но с недавних пор благодаря технологиям оцифровки в рамках нового проекта Royal Collection Trust, названного в честь и принца Альберта, письма доступны для ознакомления широкому кругу людей.

Оцифрованные послания опубликованы на сайте «Принц Альберт: его жизнь и наследие», созданном к 200-летнему юбилею со дня рождения принца.

Интересно, что любящим сердцам удавалось даже ссориться в письмах. Принц Альберт писал об этом на немецком языке.

«Я несколько раз жаловался на то, что вы меняли отношение от невнимательности [к] неправильному уходу. Этот жалкий пустяк произвел печальную картину», — сделал замечание супруге Альберт.

Виктория в свою очередь обвиняла Альберта в том, что он бесчувственен и черств. Он же считал, что обвинения эти беспочвенны и несправедливы. Супруга в какой-то момент посчитала, что принц над ней насмехается. После нескольких подобных претензий, он перестал отвечать на ее письма, и Виктория вышла из себя.

После этого Альберт объяснил, что довольно опрометчиво вразумлять человека в состоянии эмоционального возбуждения. Он подчеркнул, что Виктория предпочитает не слышать обвинения, вместо того чтобы отвечать на нападки супруга.

«У меня нет другого выбора, кроме как покинуть вас, когда я вижу, что разговор принимает такой оборот. Я выхожу из комнаты и ухожу к себе, чтобы дать вам время прийти в себя, а затем вы следуете за мной, чтобы возобновить спор и разрешить все», — написал принц.

Альберт пытался объяснить возлюбленной, что он пытается обращаться с ней «со всей сердечностью и единством», но в ответ получает лишь обиду, «истолкованную как недостаток любви».

Но были и приятные моменты переписки. Так, Виктория будучи очень романтичной натурой признавалась принцу в том, что была счастлива в его объятьях, и делилась впечатлениями от их первой брачной ночи.

Ранее сообщалось, как испанская королева Летиция вышла в свет в нежно-сиреневом костюме.

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великобритания письма переписка общение королева Виктория принц Альберт
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