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Эксперт Каранкевич отметил важность взаимопомощи на дорогах

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 14:39
Общество
Эксперт Каранкевич отметил важность взаимопомощи на дорогах
pixabay.com

Санкт-Петербург, 24 сентября. Член сообщества «Взаимопомощь на дорогах СПб и ЛО» Григорий Каранкевич ответил на вопросы о характере работы групп самопомощи.

Общественное движение «Взаимопомощь на дорогах» набирает популярность во всех регионах Российской Федерации. Часто численность таких объединений в субъектах страны достигает сотен тысяч участников.

Возникает резонный вопрос — для чего автомобилистам помогать друг другу, и почему это происходит. В рамках эфира на площадке Медиагруппы «Патриот» об особенностях движения рассказал один из основателей его структуры в Петербурге Григорий Каранкевич. Об этом пишет ФАН.

По мнению специалиста, в этом вопросе все достаточно просто, так как непредвиденные обстоятельства бывают у всех на дороге, однако далеко не каждый готов эффективно реагировать на форс-мажор. Например, человек не может вызвать эвакуатор, либо у него не получается вызвонить друзей, а автомобиль по какой-либо причине больше не может двигаться.

«И получается, что нужно искать кого-то помочь. И вот тебе помогают, ты счастлив, все хорошо. И, когда ты видишь такого же человека на дороге, сразу возникает мысль — я же тоже был в этом, ты останавливаешься, помог и вот замкнулся круг помощи», — объясняет Каранкевич.

Чаще всего в организацию вступают люди, которые безвозмездно готовы помогать другим гражданам, рассказывает общественник о членах движения.

Российским автомобилистам ранее объяснили, как избежать штрафа при модернизации своей машины с помощью дополнительных примочек и тюнинга. Советами поделился президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

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