Бондарчук и Андреева появились на «Кинотавре» вскоре после пополнения в семье

Москва, 24 сентября. Режиссер Федор Бондарчук вышел в свет в компании супруги, актрисы Паулины Андреевой. Звезды позировали на ковровой дорожке фестиваля «Кинотавр».

Церемония кинофестиваля «Кинотавр» готовится к завершению 25 сентября. Традиционно, перед стартом премьерных показов мероприятие ознаменовалось выходом звезд на ковровую дорожку. В этом году одним из самых неожиданных стало появление Федора Бондарчука и Паулины Андреевой — пара посетила светское мероприятие вскоре после рождения первенца.

Звезды выбрали наряды в стиле casual: так, Андреева предпочла надеть простой черный пиджак, джинсы и футболку. Актриса дополнила образ черными босоножками. Бондарчук также отдал свой выбор в пользу ботинок, серых джинс и черного пиджака.

Судя по кадрам, актриса уже успела вернуться в форму, несмотря на недавнюю беременность. Пара стала родителями в марте 2021 года. Артистка родила сына, которого назвала Иваном. Долгое время интересное положение Андреевой оставалось на уровне неподтвержденных слухов, но она не смогла скрывать округлившийся живот на позднем сроке.

Не менее яркое впечатление на зрителей произвел Евгений Цыганов на открытии «Кинотавра». Исполнитель роли Мастера в предстоящей экранизации «Мастера и Маргариты» сменил имидж накануне мероприятия.