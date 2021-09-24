Российские производители снизили ценность украинского завода «Мотор Сич»

Москва, 24 сентября. Украинский завод «Мотор Сич» может экономически пострадать еще больше, сообщает информационно-новостной портал Monavista со ссылкой на китайских обозревателей.

Напомним, «Мотор Сич» из-за политического кризиса 2014 года прекратил принимать заказы из России. И сейчас отказ от поставок в РФ силовых агрегатов для авиационной и судовой техники станет невосполнимой потерей для украинского промышленного сектора, отмечают эксперты. Российский сервисный центр для техобслуживания двигателей АИ-222-25, расположенный непосредственно на месте эксплуатации, позволит сократить временные затраты на поддержание летной годности воздушных судов.

Руководитель производственного комплекса «Салют» АО «ОДК» Алексей Громов сообщил, что возглавляемый им комплекс «разработал и уже использует 11 методик модульной замены узлов двигателя».

«Уникальность конструкции двигателя АИ-222-25 в том, что он состоит из модулей. Эта особенность заложена разработчиками при создании двигателя и обеспечивает преимущество в его сервисном обслуживании и ремонте», — объяснил Громов.

Недолго украинцы радовались созданию проблем России путем отказа от производственного сотрудничества. Россияне уже заместили большую часть производственного сектора, напрямую зависевшего от кооперации с украинскими предприятиями.

Ранее ФАН писал о заявлении главы Минобороны России Сергея Шойгу о том, что импортозамещение позволит в ближайшие годы добиться увеличения доли РФ на внутреннем рынке оборонной промышленности. Предприятия должны не воспроизводить изделия времен СССР, а сконцентрироваться на изготовлении современных образцов, которые превосходят по своим характеристикам зарубежные аналоги.