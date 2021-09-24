Американские ученые изобрели самый маленький летающий аппарат

Следить за состоянием окружающей среды теперь по силам крошечному летающему чипу, размер которого не превышает и божьей коровки. Американские ученые утверждают, что их инновационная разработка не только многофункциональная, но и экологичная.

Миниатюрный аппарат создали сотрудники Северо-Западного университета штата Иллинойса. Они признаются, что вдохновились движениями летающих семян деревьев. По словам исследователей, чип тоже обладает возможностью парить в воздухе без особых усилий.

По словам ученых, несмотря на скромный размер, устройство способно выполнять огромное количество задач. Они утверждают, это самое маленькое летающее устройство, которое существует на сегодняшний день.

«Устройство может использоваться для мониторинга окружающей среды, отслеживания разлива химикатов, изменений численности населения, болезней. Все это можно произвести с помощью крохотного девайса, c которым можно поддерживать связь на расстоянии», — рассказывает сотрудник Северо-Западного университета Джон Роджерс.

Ученые утверждают, что после того, как парящие чипы выполнят свою функцию, они не станут мусором. Устройства выполнены из биоразлагаемых материалов, которые не загрязняют окружающую среду.

Джон Роджерс заявил, что пока летающие устройства передвигаются с помощью ветра. Однако в будущем планируется внедрить в чип двигатель.