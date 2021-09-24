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Экспорт российских колбас вырос на треть с начала года

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 14:07
Экономика
Экспорт российских колбас вырос на треть с начала года
pixabay.com

Москва, 24 сентября. Россия за первые восемь месяцев 2021 года увеличила на треть экспорт колбасных изделий в годовом выражении, сообщила пресс-служба Россельхозбанка.

Как уточнили аналитики, в основном увеличение поставок произошло за счет рынков Азии и Африки. По итогам года объем отгрузок может достигнуть 55 тысяч тонн, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.

Основными покупателями российской колбасы стали Казахстан, Украина и Азербайджан. В Россельхозбанке подчеркнули, что в странах бывшего СССР наибольшей популярностью пользуются вареные колбасы и паштеты.

Выход на рынки азиатский и африканский рынки, по словам экспертов, является индикатором развития глубокой переработки. Производители для успешной конкуренции вынуждены осваивать новые рецепты. При этом, с другой стороны, появлению новых вкусов способствует и внутренний рынок, утверждают аналитики.

Власти могут обязать торговые сети устанавливать специальные полки для органических продуктов. Соответствующую инициативу разработал Минсельхоз РФ.

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