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Тренер «Рубина» Слуцкий оштрафован на 50 тысяч рублей после игры с «Зенитом»

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 14:05
Спорт
Тренер «Рубина» Слуцкий оштрафован на 50 тысяч рублей после игры с «Зенитом»
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich/Global Look Press

Москва, 24 сентября. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС объявил решение в отношении наставника казанского «Рубина» Леонида Слуцкого по итогам матча восьмого тура РПЛ с «Зенитом».

КДК РФС оштрафовал российского специалиста на 20 тысяч рублей за нарушение санитарного регламента РПЛ и на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. При этом дисциплинарный комитет не стал применять к главному тренеру «Рубина» дополнительную дисквалификацию, помимо автоматической.

Во время встречи Слуцкий получил красную карточку, а по окончании матча назвал главного арбитра Сергея Иванова профессионально непригодным. Встреча проходила на казанском стадионе «Центральный» и завершилась со счетом 3:1 в пользу петербургской команды. Дублем отметился нападающий Артем Дзюба, автором еще одного гола и результативной передачи стал Клаудиньо.

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Леонид Слуцкий футбол рубин КДК РФС
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