Кризисная ситуация: как закрытие Алжиром воздушного пространства сказалось на Марокко

Разногласия между Рабатом и Алжиром обострились до объявления закрытия воздушного пространства для марокканской гражданской и военной авиации. Решение приняли менее чем через месяц после того, как АНДР разорвала дипломатические отношения с королевством. Экспертное сообщество не исключило, что новый шаг может не только углубить раскол между соседними странами, но и дестабилизировать регион.

Алжирский лидер Абдельмаджид Теббун заявлял о детальном изучении событий на границе, учитывая «продолжающиеся провокации и враждебные действия с марокканской стороны». Помимо Израиля, АНДР обвинила Рабат в поддержке двух запрещенных в республике террористических организаций базирующегося в Париже сепаратистского Движения за самоопределение Кабилии, более известного под аббревиатурой «МАК», и находящегося в Лондоне движения «Рашад», связанного с радикальной партией «Исламский фронт спасения».

Самолеты между королевством и республикой не летают с 17 марта в рамках мер, принятых правительством Алжира в связи с пандемией коронавируса. Примечательно, что Марокко не вошло в число семи стран, для которых АНДР возобновила авиарейсы с 1 июня.

Влияние решения

Самолеты Royal Air Maroc изменили маршруты рейсов, которые пересекали воздушное пространство Алжира. Решение затронуло лишь 15 еженедельных направлений в Тунис, Турцию и Египет. Материальный ущерб, который может понести королевский перевозчик, назвали незначительным, поскольку воздушные судна пересекут Средиземное море в обход республики.

«Рейсы между двумя странами не возобновились с момента приостановки из-за коронавируса, и алжирцы, желающие отправиться в Марокко, путешествуют через Тунис», — сообщил источник в Air Algerie.

По его словам, решение немедленно и фундаментально повлияло на траекторию полета королевских самолетов, проходящих через воздушное пространство АНДР.

Однако все путешественники: и алжирцы, и марокканцы, перемещающиеся между двумя странами, теперь вынуждены пересекать другие государства, прежде чем оказаться в нужном месте. Например, желающие попасть из республики в королевство должны лететь через Тунис или даже Париж, что означает дополнительные расходы на авиабилеты, питание и проживание.

Политика «закрытых дверей»

Алжирский исследователь Саид Хадеф, специализирующийся на Магрибе, заявил, что конфликт сказался на гражданах, чьи родственники остались либо в королевстве, либо в республике, особенно на фоне ранее закрытой сухопутной границы.

«Цена плохих отношений была непомерно высока на всех уровнях до этого решения. Теперь, когда политика «закрытых дверей» расширяется, чувство обиды и негодования растет, что неизбежно приведет к новой ситуации», — добавил он.

По мнению Саида Хадефа, теперь юристов и политиков беспокоит лишь то, как из проблемы сделать бизнес. Закрытие воздушного пространства Алжира для марокканской авиации профессор международных отношений Мохаммед Эссам аль-Арусси назвал эскалацией, которая достигла наивысшего уровня и не отвечает интересам соседствующих стран.

Региональная конфронтация

Эксперты исключили возможность войны между королевством и республикой, поскольку видят в действиях Алжира только политические и дипломатические послания Рабату. Решение восприняли как цивилизованный способ положить конец ситуации, угрожавшей подтолкнуть две страны на нежелательный путь.

Однако марокканский юрист и эксперт по международному праву Сабри аль-Хуу не исключил, что закрытие воздушного пространства лишь отвлекающий маневр, который скрыл истинные мотивы и региональные передвижения АНДР.

«Алжир обсуждал готовность армии к проведению боевых действий против королевства, точнее, ограниченное во времени и пространстве сражение на восточной границе», — отметил он.

Исследователь Саид Хадеф считает, что решение закрыть воздушное пространство знаменует трудное испытание, поэтому каждая сторона думает, как устранить противника нокаутом. Возможно, победит то государство, которое уважает людей и границы, поэтому борется с конфликтом великодушно, а не аморально.