Банк России опубликовал официальные курсы валют на 25 сентября

Москва, 24 сентября. Курсы основных иностранных валют выросли по отношению к рублю. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центрального банка РФ.

Нацвалюта США подорожала на 28,36 копейки и составила 73,01 рубля за доллар. Стоимость европейской валюты поднялась на 47,83 копейки, до 85,68 рубля за евро.

При этом на старте торгов Московской биржи российская валюта продемонстрировала укрепление к евро. Европейская валюта снизилась на 5,75 копейки, до 85,45 рубля. Причем биржевой курс доллара к рублю на старте торговой сессии остался без изменений, закрепившись на уровне 72,84 рубля за единицу.

Рубль остается в топ-20 наиболее популярных в мире валют второй месяц подряд. Об этом сообщили специалисты системы межбанковских переводов SWIFT. В международных расчетах доля национальной валюты России в августе достигала 0,18%.