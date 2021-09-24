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Вице-премьер Голикова: кабмин выделит около 258 млрд руб. на поддержку одиноких родителей

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 13:56
Экономика
Вице-премьер Голикова: кабмин выделит около 258 млрд руб. на поддержку одиноких родителей
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 24 сентября. Размер финансовой поддержки неполных семей с детьми правительством прокомментировала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Социальные пособия, ориентированные на 1,1 млн детей по всей России, будут выплачены властями в период с 2022 по 2024 годы. Отмечается, что правительство направит примерно 258 млрд рублей, чтобы поддержать одиноких родителей с детьми, возраст которых составляет от 8 до 17 лет.

Помимо этого, почти 73 млрд рублей государство выделит беременным россиянкам, которые встанут на учет при ранних сроках беременности. Данное пособие затронет 412 тыс. граждан, о чем зампредседателя правительства Татьяна Голикова рассказала на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при кабмине.

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о новых мерах помощи неполным семьям с детьми и беременным женщинам. Пособия по данным направлениям начали выплачивать целевым получателям льгот с 1 июля.

Кабмин увеличивает траты в рамках реализации национальных проектов и тех поручений, которые были отданы президентом во время его послания Федеральному собранию.

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путин голикова выплаты неполные семьи
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