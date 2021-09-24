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Песков указал на тонкую грань между политической сатирой и оскорблением власти

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 13:57
Политика
Песков указал на тонкую грань между политической сатирой и оскорблением власти
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 24 сентября. Грань между политической сатирой и оскорблениями власти является очень тонкой, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о пародийных роликах в интернете, Песков отметил, что каждый случай надо рассматривать отдельно на предмет возможных нарушений закона.

«Мы знаем, что в законе есть положения, в которых вменяется ответственность за как раз переход этой грани. Понятно, что она очень тонкая», — пояснил он представителям СМИ.

По словам Пескова, в российских законах нет положений, которые бы говорили об ответственности за шутки, не переходящие грань политической сатиры и не оскорбляющие представителей власти.

Ранее Песков прокомментировал заявление главы СК РФ Александра Бастрыкина о необходимости ограничения демонстрации жестокости на телеканалах. Тема ограничения демонстрации таких сцен на федеральных телевизионных каналах и в компьютерных играх нуждается в обсуждении, считает он.

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