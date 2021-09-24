Олег Знарок снова возглавит сборную России по хоккею

Москва, 24 сентября. Российский специалист Олег Знарок стал главным тренером сборной России по хоккею. Об этом сообщил глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

По словам руководителя ФХР, Знарок пользуется авторитетом среди игроков Национальной хоккейной лиги.

«Мы надеемся, что он сплотит команду. У него есть харизма, он победитель. Чемпионат мира в Минске это доказал», — резюмировал Третьяк.

Валерий Брагин, ранее возглавлявший национальную команду, будет консультантом главного тренера. Знарок возглавлял национальную команду России с 2014 по 2018 год. В 2014 году российские хоккеисты выиграли золото на первенстве мира, которое проходило в Белоруссии. Под его руководством хоккейная сборная выступала на Олимпийских играх 2018 года в Пхеньяне. Кроме того, 58-летний специалист возглавлял петербургский СКА.

Ранее сообщалось, что полный состав тренерского штаба сборной России по хоккею на зимние Игры в Пекине станет известен в январе.