Власти Судана одобрили бюджет на 2021 год после его пересмотра

Хартум, 24 сентября. Члены совместного заседания переходного Суверенного совета и кабинета министров Судана утвердили исправленный государственный бюджет на 2021 год.

Большинство законов и решений, подготовленных для обсуждения в целях дальнейшей ратификации, в настоящий момент отменены из-за очевидной напряженности в отношениях между гражданским и военным крылом правительства. Участники встречи, которая длилась всего несколько минут, не касались последних разногласий, договорившись, что кризис должны урегулировать две стороны — Суверенный совет и Силы Декларации свободы и перемен (СДСП), являющиеся партнерами в делах руководства государством.

«Утверждение бюджета состоялось ранее в текущем году, однако возникла необходимость внести в него некоторые исправления в связи с корректировкой курса валюты и изменением цен», — сообщил министр финансов Джибриль Ибрагим в заявлении по итогам заседания.

По его словам, цель этих поправок состоит в том, чтобы сократить дефицит бюджета и уменьшить задолженность банковской системы, а также обеспечить компенсационные выплаты госслужащим и погасить внешние обязательства Судана, касающиеся работы дипломатических и военных представительств и отношений с международными организациями.

«Внесение изменений в бюджет не потребовало много времени, и с сегодняшнего дня уже можно реализовать средства», — заявил Ибрагим.

В августе министерство финансов объявило о начале подготовки сметы государственных расходов на 2022 год. В ведомстве заявили, что главные задачи при этом — соответствие ее статей недавно одобренным реформам в стране и избежание ранее присутствовавших дефицитов.