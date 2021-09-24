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Казахстанский силач покорил голливудских звезд
Видео

Феноменальные возможности четырехкратного рекордсмена мира по силовым упражнениям Сергея Цырульникова не оставили равнодушными западных звезд.

Видеозапись с участием уроженца Казахстана опубликовал на личной странице известный игрок в американский футбол Террелл Оуэнс. На кадрах спортсмен дыханием разрывает цепи, грелку, ломает деревянную биту и гнет подковы.

Умения Сергея Цырульникова восхитили миллион подписчиков спортсмена. Одобрительные комментарии под постом оставили и западные звезды: боец Тай Туйваса, боксер Флойд Мейвезер и другие.

«Я даже муху не могу обидеть», — посмеялась актриса Эмбер Роуз.

«Какая феноменальная сила!» — удивилась певица Джастин Валентайн.

«Этот парень совсем взбесился!» — воскликнула инди-исполнительница Ессения Вайс.

Сергей Цырульников не только пропагандирует здоровый образ жизни, но и продолжает традиции казахских палуанов — древних богатырей. Также спортсмен регулярно ставит мировые рекорды. В апреле текущего года мужчина согнул четыре металлические подковы за 37 секунд.

Цырульникова можно назвать и популярным блогером. На его TikTok-аккаунт подписано более 3,5 миллионов человек, а за страницей в Instagram следит более 156 тысяч пользователей.

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