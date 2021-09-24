Плюсы и минусы профессии бариста

Прошли те времена, когда в заведении общепита все делал официант, а других должностей даже и не знали. Сегмент HoReCa продолжает развиваться, особенно в крупных городах, и на рынке появляются профессионалы разных направлений. Так, за кухню отвечает шеф-повар, за вино ― сомелье, за коктейли в баре ― бармен. И даже для человека, который работает за стойкой в кофейне, есть отдельное название. Что представляет собой профессия бариста, где учиться и как развиваться в своем деле, расскажем в этой статье.

Влияние Италии

Слово «бариста» произошло, конечно, от слова «бар» и подразумевало работу за стойкой. Но на сегодня это тот, кто занимается именно кофе, то есть работает в кофейне или кондитерской. Обратите внимание, что это слово не склоняется.

Первые бариста появились, разумеется, в Италии. Ведь именно там готовят самый вкусный кофе, а еще именно в Италии изобрели машину для приготовления эспрессо, без которого так сложно представить себе бодрое утро.

Сколько есть в мире кофеманов, столько существует разных кофейных напитков. Только эспрессо можно приготовить как минимум в трех вариантах: ристретто (самый крепкий), лунго (больше всего воды) и вариант средней крепости ― собственно, эспрессо. А уж комбинаций с молоком, крепким алкоголем, специями, шоколадом, зефиром и сливками ― огромное количество. В любом приличном заведении кофейная карта включает в себя не меньше 15 наименований. Любой из этих напитков нужно уметь приготовить и красиво подать.

pexels.com / Ketut Subiyanto

Что нужно знать бариста

Эта работа сочетает в себе как навыки приготовления кофе, так и клиентский сервис. Первый блок включает в себя:

глубокие знания о кофе в целом: сорта, места произрастания, ароматика, вкусовые характеристики той или иной степени обжарки кофейных зерен;

дегустационные навыки: умение чувствовать и описывать оттенки вкуса;

умение приготовить все самые популярные виды кофе;

технические знания о помоле зерен, температуре воды, давлении в кофемашине и так далее;

умение выполнять рисунки на молочной пенке.

Работая в кофейне или кондитерской, следует быть коммуникабельным, сохранять дружелюбность и хорошее настроение. Большим преимуществом будет хорошая память, чтобы помнить предпочтения постоянных клиентов, которые забегают ежедневно за чашкой утреннего кофе. Ощущение уюта, комфорта, доброжелательное отношение и, конечно, вкусный кофе ― вот, что заставляет гостей возвращаться к вам снова и снова.

Как стать бариста

Как правило, профессию осваивают сразу на рабочем месте под руководством опытного наставника. Есть также огромное количество курсов бариста, на которых можно получить углубленные теоретические знания о кофе и научиться виртуозно подавать самые разные напитки.

Кстати, в Италии профессия бариста пользуется огромной популярностью. Нечто похожее происходит во Франции с профессией официанта. В отличие от России, где работа в общепите считается временной подработкой для студентов, в Европе люди вполне осознанно выбирают себе такую профессию. Поэтому не стоит удивляться, увидев в парижском кафе или римской кофейне сотрудников весьма неюного возраста.

Зарплата бариста составляет от 25 тысяч до 60 тысяч рублей — в зависимости от места работы. Возможны также премии и чаевые, что увеличивает средний доход.

pexels.com / Ketut Subiyanto

Плюсы и минусы профессии бариста

Если вы любите кофе и общение с людьми, то в этой работе вас ждет полная самореализация. Хорошая кофейня ― мечта всех городских жителей, так что таких заведений никогда не бывает много, а значит, вы будете востребованы.

Еще одним плюсом можно считать тренд на осознанность и интерес к тому, что мы едим и пьем. Сегодня все больше людей хотят разбираться и понимать, что у них в тарелке, чашке или бокале ― значит, ваши глубокие знания о кофе будут как раз кстати. Благодаря искусству бариста, банальный утренний кофе может подарить совершенно новые вкусовые ощущения. В дальнейшем при желании и возможностях можно открыть собственную кофейню, в которой все будет так, как хочется вам.

Среди минусов можно назвать несколько однообразную работу, сезонность (например, период отпусков, когда заработок будет меньше), скромный доход в начале карьеры и не совсем ясные карьерные перспективы.