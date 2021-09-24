Аэропорт «Ремезов» торжественно открыли в Тобольске

Тобольск, 24 сентября. Торжественная церемония открытия нового аэропорта состоялась в Тобольске. Воздушная гавань получила название «Ремезов».

Аэропорт начала строить организация «Сибур» совместно с региональным правительством в 2019 году. Регулярные авиарейсы самолетов стартуют в ночь на 16 октября. На первой стадии полеты будут выполнять только в Москву. Затем, к концу октября, самолеты начнут летать в Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург, сообщает ТАСС.

Летать в направлении российской столицы будут лайнеры лоукостера «Победа», который входит в группу «Аэрофлот». Минимальная цена на билет по маршруту Москва–Тобольск составит 999 рублей. Сначала полеты будут совершать по понедельникам и субботам. В ноябре добавятся рейсы по четвергам. Прилетать самолеты будут в аэропорт Внуково.

Авиакомпания «Россия» ранее возобновила прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Дубай. Перевозчик будет летать четыре раза в неделю с 15 октября.