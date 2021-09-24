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Правительство России увеличит расходы на реализацию нацпроектов

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 13:23
Экономика
Правительство России увеличит расходы на реализацию нацпроектов
Федеральное агентство новостей

Москва, 24 сентября. Исполнение президентских поручений и реализация национальных проектов оценивается в 11,5 трлн рублей.

Увеличение расходной части бюджета на национальные проекты, а также поручения главы государства Владимира Путина, которые звучали в ходе послания Федеральному собранию, достигнет 67%. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, власти потратят на указанные меры из бюджета порядка 11,5 трлн рублей. Вице-премьер заявила об этом в ходе заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при Кабмине РФ.

Отмечается, что рост расходов фиксируется на протяжении трехлетнего периода, прописанного в бюджете. Среди направлений, куда перечислят крупные вливания, значится лечение редких заболеваний. Предполагается, что правительство выделит для этого более 200 млрд рублей. Деньги будет принимать и распределять фонд «Круг добра».

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голикова финансирование национальные проекты
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