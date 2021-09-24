Профессия трейдера, о которой сегодня пойдет речь, хорошо известна широкой публике по фильмам. «Хороший год», «Волк с Уолл-Стрит» — складывается впечатление, что трейдер ― это некий молодой человек в белой рубашке с закатанными рукавами и стальными нервами. Все время смотрит на какие-то цифры, чтобы принять решение, а потом, затаив дыхание, ждет: получилось или нет. При этом едва ли эти фильмы сообщают что-то действительно ценное о профессии трейдера. Попробуем разобраться, чем все-таки занимаются те, кто торгует на бирже, и узнаем, где этому научиться.

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История биржи

Для начала разберемся, что представляет из себя биржа. Если говорить коротко, то это некая виртуальная площадка для торгов: валютой, золотом, ценными бумагами и другими рыночными инструментами. Само слово «биржа» происходит от «borsa» ― кошелек.

Первая биржа появилась в 1406 году в Бельгии. На ней покупали и продавали векселя, а также обменивались информацией. Первые фондовые биржи появились уже в XVI веке в Антверпене и Лионе. Там торговали не только векселями, но и государственными займами, а кроме того, устанавливали биржевые курсы. Впервые операции с государственными ценными бумагами провели также на бирже в Антверпене.

Следующей вехой стало появление старейшей в мире Амстердамской фондовой биржи в XVII веке. Она стала одновременно и товарной, и фондовой. Амстердам в это время был основным европейским рынком для торговли зерном, кофе и перцем, и биржа играла весомую роль. С развитием мореплавания и образованием крупных торговых компаний появились и ценные бумаги, которые также котировались именно там.

К концу XVII века к Амстердаму присоединился Лондон, а еще через сто лет ― Нью-Йорк. И наконец, во второй половине XIX века биржа появилась в Токио.

Как и многое другое, в России первую биржу создал в 1703 году Петр I. Биржи существовали вплоть до 1930-х годов. Во времена НЭПа открывали даже школы «торговой грамотности», но постепенно биржи переходили под контроль государства, пока в 1930-х они не были окончательно закрыты.

Биржевая деятельность в России возобновилась только в 90-х годах и с тех пор неуклонно развивается, а число частных инвесторов растет.

Чем занимается трейдер

Коротко говоря, трейдер ― это тот, кто ведет торговлю на фондовом рынке. Он покупает и продает активы (ценные бумаги, валюту, золото) и извлекает из этого прибыль. Анализируя ситуацию, постоянно отслеживая показатели, трейдер стремится купить подешевле и продать подороже. Разница между покупкой и продажей ― его прибыль.

Трейдера не стоит путать с частным инвестором, хотя это смежные понятия. Но частный инвестор — это тот, кто вкладывает средства в ценные бумаги и другие активы, чтобы получить прибыль. При этом он не обязательно сам совершает сделки. Для того, чтобы выйти на биржу, инвестору нужен брокер: он выполняет функцию посредника. Инвестиции могут быть пассивными, то есть долгосрочными, или активными, то есть среднесрочными и краткосрочными.

Инвестор, который готов инвестировать на короткий срок, а значит, постоянно заниматься покупкой и продажей, ― тоже считается трейдером.

Федеральное агентство новостей /

Как стать трейдером

Начать торговать на бирже можно в любой момент, в любом возрасте. Эксперты считают, что чем раньше вы начали, тем лучше. Тем, у кого уже есть основное образование, получить необходимые знания можно на курсах трейдеров, что займет несколько недель. Там подробно расскажут о том, как работает биржа, какие бывают активы, что больше подходит для трейдинга, а что ― для долгосрочных инвестиций. Курсы можно найти на частных образовательных платформах, а также у брокеров.

Если вы только думаете о будущем образовании, то при желании заниматься торговлей на бирже имеет смысл после 11-го класса получить высшее экономическое, финансовое или математическое образование. В любом случае, даже имея на руках такой диплом, без дополнительного обучения трейдингу не обойтись. Ситуация на бирже меняется постоянно, так что обновлять информацию придется часто. В качестве вуза для поступления после школы можно рассмотреть:

МГУ им. Ломоносова;

Высшую школу экономики;

Финансовую академию;

Академию внешней торговли;

РЭУ им. Плеханова.

Чтобы стать трейдером, нужно обладать определенным складом характера. Вам пригодятся такие качества, как стрессоустойчивость, хладнокровие, выдержка, терпение. Агрессивная торговля на рынке чревата большими потерями, с которым надо как-то справляться. Поэтому если вы легко возбудимы, глубоко переживаете любую неудачу, не умеете ждать ― подумайте сто раз, прежде чем вкладывать деньги в тот или иной инструмент. Работа трейдером не предполагает импульсных решений, эмоциональных всплесков. Трезвость ума и расчет ― вот главное для успешной работы на бирже.

Со стороны может показаться, что в своей работе трейдер опирается на некие эфемерные прогнозы или вообще на интуицию. Но это, конечно, не так. Трейдинг ― это прежде всего анализ, прогнозирование на основе определенных данных. Трейдеры пристально следят за новостной повесткой, отслеживают, что происходит в мире и анализируют, как на эти может отреагировать рынок.

Торговля на рынке ценных бумаг и валютном рынке призвана не только сохранять, но и приумножать инвестированные деньги. Поэтому работа трейдера требует серьезных и глубоких знаний:

Теория торговли: правила и принципы, по которым работает биржа. Основы планирования: без этого никак не обойтись, иначе ваша деятельность будет похожа на сумбурные метания. Основы анализа: об этом уже было сказано выше. На рынок влияет все: стихийные бедствия, политические изменения, внедрение каких-то новых изобретений. Одинаково важно следить за освоением космоса Илоном Маском, выборами в США и распространением коронавируса. Собственная статистика для анализа своих сделок. Стратегии: трейдеры не принимают решения «с потолка», у каждого есть своя стратегия, которой они придерживаются. Выработать свою и заимствовать подходящую тоже нужно уметь.

Что касается того, сколько зарабатывает биржевой трейдер, то точную сумму назвать сложно, так как это зависит от многих факторов. В частности, доход рассчитывается исходя из капитала, которым управляет трейдер. Хорошим показателем считается 5–10% от суммы на счете.

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Плюсы и минусы профессии трейдера

На первый взгляд у этого вида деятельности одни преимущества. Ведь речь идет о практически неограниченном заработке. К плюсам можно отнести:

Неограниченный доход: инвестиции, особенно долгосрочные ― один из самых выгодных способов сохранить и приумножить капитал. Полученный доход можно реинвестировать, таким образом увеличивая его постоянно. Работа на себя и для себя. Никакого жесткого графика, взаимодействия с начальством. Бесконечные возможности для развития. Работа удаленно. Освоив трейдинг, вы поймете, что вам нужен только компьютер (а зачастую вообще только смартфон) и высокоскоростной интернет. Работать можно из любой точки мира. Большой выбор обучения, в том числе бесплатного.

Но профессии с одними только преимуществами не существует, и трейдинг не исключение. К минусам можно отнести: