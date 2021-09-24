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Глава «Алмаз-Антея»: США разрабатывают спектр средств для точечных ударов из космоса
Армия
Глава «Алмаз-Антея»: США разрабатывают спектр средств для точечных ударов из космоса
Инфореактор  /  Егор Провоторов

Москва, 24 сентября. США работают над созданием многоразовых боевых орбитальных аппаратов, которые могут наносить скрытные удары из космоса, заявил гендиректор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков.

В интервью «Красной звезде» он отметил, что американцы модернизируют и разрабатывают целый ряд специальных средств для нанесения быстрых ударов по целям в любой точке мира. В качестве примера такого оружия Новиков привел орбитальные беспилотники Х-37.

По его словам, первый такой аппарат США запустили в 2010 году. Отмечается, что к настоящему времени американцы имеют уже несколько Х-37. Примечательно, что официально подобные устройства создаются для научно-исследовательских работ.

«Но мы понимаем, что они могут выполнять функции носителей ядерных боеголовок. США планируют дальнейшее увеличение количества таких аппаратов в космосе», — добавил Новиков.

Ранее сообщалось, что американцы перенесли сроки запуска космических спутников нового поколения, которые должны войти в систему предупреждения о ракетном ударе. В Пентагоне заявили, что космос становится настоящим полем битвы между сверхдержавами, поэтому США «придется сражаться и выигрывать», передает «Царьград».

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сша космос алмаз-антей
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