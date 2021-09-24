Глава «Алмаз-Антея»: США разрабатывают спектр средств для точечных ударов из космоса

Москва, 24 сентября. США работают над созданием многоразовых боевых орбитальных аппаратов, которые могут наносить скрытные удары из космоса, заявил гендиректор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков.

В интервью «Красной звезде» он отметил, что американцы модернизируют и разрабатывают целый ряд специальных средств для нанесения быстрых ударов по целям в любой точке мира. В качестве примера такого оружия Новиков привел орбитальные беспилотники Х-37.

По его словам, первый такой аппарат США запустили в 2010 году. Отмечается, что к настоящему времени американцы имеют уже несколько Х-37. Примечательно, что официально подобные устройства создаются для научно-исследовательских работ.

«Но мы понимаем, что они могут выполнять функции носителей ядерных боеголовок. США планируют дальнейшее увеличение количества таких аппаратов в космосе», — добавил Новиков.

Ранее сообщалось, что американцы перенесли сроки запуска космических спутников нового поколения, которые должны войти в систему предупреждения о ракетном ударе. В Пентагоне заявили, что космос становится настоящим полем битвы между сверхдержавами, поэтому США «придется сражаться и выигрывать», передает «Царьград».