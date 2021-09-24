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Флаг Украины забыли вывесить во время встречи Зеленского с главой Генассамблеи ООН
Политика
Флаг Украины забыли вывесить во время встречи Зеленского с главой Генассамблеи ООН
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Нью-Йорк, 24 сентября. Депутат Рады от партии ОПЗЖ Ренат Кузьмин указал на отсутствие флага Украины на встрече президента Владимира Зеленского с председателем Генеральной ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом.

На этой неделе украинский лидер во второй раз посетил США. Он принял участие в Генассамблее ООН, а также провел встречу с председателем 76-ой сессии форума Абдуллой Шахидом.

По словам депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Рената Кузьмина, во время переговоров Зеленский сидел под флагом Мальдив.

«Думал, монтаж. Думал, злые оппоненты издеваются. Перепроверил. Нет. Все правда: президент Украины Зеленский проводит официальную встречу в ООН и по-царски восседает под флагом островного государства Мальдивы», — сообщил в своем Telegram-канале Кузьмин и опубликовал соответствующее фото.

Депутат предположил, что, возможно, организаторы встречи попросту не смогли найти украинский флаг.

В Генассамблее ООН также принял участие глава российского МИД Сергей Лавров. Кроме того, он провел переговоры с японским министром иностранных дел Тосимицой Мотэги. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений.

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